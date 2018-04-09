Дмитрий Булыкин: Руководство «Зенита» избаловало российский футбол

Закупки иностранцев влияют отрицательно на наш футбол. Руководство пригласило тренера, который посредственно относится к своей работе. В клубе, думаю, есть достаточно людей, которые находятся не на своем месте.

Поэтому, на ситуацию повлияли много причин. Конечно, игроки, которые не могут создать моменты, не забивают, тоже виноваты. Хотя по фамилиям в клубе собраны серьезные футболисты. Некоторые иностранцы приезжают и не включают свой максимум, зарабатывая деньги. Им без разницы — не идет игра, значит, не идет, у них пятилетние контракты. Так может поступить любой иностранец, а в этой ситуации нужно доказывать и трудиться, — приводит его слова «Спорт День за Днем».