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14:17 (мск), источник: Onedivision.ru

«Рубин» намерен выкупить Вячеслава Подберезкина у «Краснодара»

По информации БИЗНЕС Online «Рубин» готов выкупить права у «Краснодара» на полузащитника Вячеслава Подберезкина.

Источник: РИА "Новости"

С большой долей вероятности игрок останется в «Рубине» на полноценном контракте.

Напомним, что футболист перешел в «Рубин» в начале этого года. В составе «Рубина» он провел 3 матча и забил один гол.

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