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«Рубин» намерен выкупить Вячеслава Подберезкина у «Краснодара»
По информации БИЗНЕС Online «Рубин» готов выкупить права у «Краснодара» на полузащитника Вячеслава Подберезкина.
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По информации БИЗНЕС Online «Рубин» готов выкупить права у «Краснодара» на полузащитника Вячеслава Подберезкина.
С большой долей вероятности игрок останется в «Рубине» на полноценном контракте.
Напомним, что футболист перешел в «Рубин» в начале этого года. В составе «Рубина» он провел 3 матча и забил один гол.