ФК «Ростов» запустил продажу билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

«Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, по техническим причинам в понедельник старт продаж билетов на данную игру был отложен.

«Технические трудности, возникшие не по вине клуба, были решены, в кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов общей квоты на матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА- Хабаровск». Напоминаем, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба, онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах ФК «Ростов», — говорится в сообщении.

Читайте также Фонд поддержки игровых видов спорта намерен взыскать с ФК «Ростов» еще 155 млн рублей

Также с 9 по 15 апреля в кассах стадиона «Олимп-2» болельщики смогут обменять сезонные абонементы на билеты на три тестовых матча на «Ростов-Арене». Как сообщалось ранее, первую игру на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.