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12:20 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ростов» отложил старт продаж билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Старт продаж билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов- Арена» между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск» отложен по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«По техническим причинам, независящим от ФК “Ростов”, сегодня (9 апреля) в кассах стадиона “Олимп-2” будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на “Ростов-Арене”. Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру “Ростов” — “СКА- Хабаровск” появится во всех источниках клуба позже», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, первый тестовый матч на «Ростов- Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Продажа билетов на матч должна была стартовать 9 апреля. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

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