ФК «Ростов» отложил старт продаж билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

«Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«По техническим причинам, независящим от ФК “Ростов”, сегодня (9 апреля) в кассах стадиона “Олимп-2” будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на “Ростов-Арене”. Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру “Ростов” — “СКА- Хабаровск” появится во всех источниках клуба позже», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, первый тестовый матч на «Ростов- Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Продажа билетов на матч должна была стартовать 9 апреля. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.