Фонд поддержки игровых видов спорта намерен взыскать с ФК «Ростов» еще 155 млн рублей

«Дата и время судебного заседания — 8 мая, сумма исковых требований — 155,5 млн рублей», — говорится в материалах дела.
Как сообщили ТАСС в
«Между ПАО “ТНС-Энерго Ростов-на-Дону” (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией “Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области” (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров). В соответствии с этим ПАО “ТНС-Энерго Ростов-на-Дону” уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа. Фонд произвел полную оплату ПАО “ТНС-Энерго Ростов-на-Дону” по договорам цессии, до настоящего времени ФК “Ростов” не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере 155 млн рублей, они взыскивают за несвоевременное исполнение договора как лицо, принявшее на себя право требования», — уточнила собеседница.
Ранее фонд подал иск в суд о взыскании с футбольного клуба «Ростов» более 300 млн рублей. Фонд «просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 млн рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 млн рублей, в том числе 258 млн (неосновательное обогащение) и 69 с лишним млн рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами».