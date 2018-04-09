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11:40 (мск), источник: Onedivision.ru

Андрей Червиченко: Cамый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше шансов

Российский футбольный эксперт, бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у красно-белых больше шансов побороться за чемпионство.

Источник: AP 2018

«У «Спартака», на мой взгляд, достаточно лёгкий график, и очки он может потерять только в играх с «Уралом» и «Ростовом», да и то вряд ли. Поэтому я бы закладывался на то, что «красно-белые» максимум оступятся в одной игре, а остальные выиграют. Что же касается «Локомотива», то им всего лишь нужно не проиграть в двух матчах. Можно сыграть дважды в ничью, а остальные матчи выиграть, и это абсолютно выполнимая задача.

Будет интересно. У «железнодорожников» график сложный, но команда интересная.

«Армейцы» умеют удивлять, ведь несколько лет назад они вырвали чемпионство, выиграв 11 матчей на финише. Но самый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше всего шансов оспорить с «Локомотивом» золотые медали" — передает слова Червиченко Rusfootball.info.

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