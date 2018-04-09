Андрей Червиченко: Cамый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше шансов

«У «Спартака», на мой взгляд, достаточно лёгкий график, и очки он может потерять только в играх с «Уралом» и «Ростовом», да и то вряд ли. Поэтому я бы закладывался на то, что «красно-белые» максимум оступятся в одной игре, а остальные выиграют. Что же касается «Локомотива», то им всего лишь нужно не проиграть в двух матчах. Можно сыграть дважды в ничью, а остальные матчи выиграть, и это абсолютно выполнимая задача.