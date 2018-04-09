Валерий Рейнгольд: Карпин, какой же ты тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несёт Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подаёт в отставку. Всего 2 очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения.