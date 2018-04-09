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11:36 (мск), источник: Onedivision.ru

Валерий Рейнгольд: Карпин, какой же ты тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

Российский футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ростов», который завершился со счетом 1:0 поделился своими впечатлениями.

Источник: РИА "Новости"

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несёт Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подаёт в отставку. Всего 2 очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения.

Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?!

Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя", — передает слова эксперта Rusfootball.info.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
8.04.2018, 16:30 Зрители: 12478 основной раунд: 25-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
47′ Джефферсон Фарфан (В. Игнатьев, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
40′ Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
28′ Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
72′ Арикленес да Силва Ари 9
90+5′ Эдер 24
83′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
16 Евгений Макеев
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон 90+2′
12 Алексей Ионов 84′
21 Александр Сапета
84 Александр Гацкан (к) 90+5′
3 Мацей Вилюш 71′
77 Дмитрий Скопинцев 90+5′
2 Тимофей Калачев 84′ 65′
10 Александр Зуев
22 Владимир Дядюн 58′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
10 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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