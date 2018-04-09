Валерий Рейнгольд: Карпин, какой же ты тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несёт Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подаёт в отставку. Всего 2 очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения.
Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?!
Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя", — передает слова эксперта Rusfootball.info.