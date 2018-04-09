Кирилл Панченко: Мбаппе в 19 лет феерит в Европе. Почему у Головина не получится?

ЭТО «ДИНАМО» НЕ ИГРАЕТ В «БЕЙ-БЕГИ»

— Сумасшедший гол Криштиану Роналду «ножницами» в ворота Буффона вам ничего не напомнил?

— Вы, наверное, намекаете на мой гол ударом через себя «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне? Ну, это все-таки разные вещи, у меня была более легкая позиция. А его акробатический прием, не скрою, меня просто поразил. Как на такой высоте ему удалось поймать мяч? Фантастика!

— Вопрос, на который приходится отвечать, пожалуй, всем футбольным людям: Месси или Криштиану Роналду?

— Это разноплановые игроки, которых объединяет только одно — оба очень много забивают. Сложно их сравнивать.

— И все-таки?

— Мне больше нравится игра Месси. Он более креативный, изобретательный футболист.

— В этой Лиге чемпионов за кого болеете?

— За «Барселону». С какой легкостью она играет! Смотрел матч с «Ромой». Каталонцы вроде бы ничего особенного не делали, однако римляне мяч отобрать не могли. Так что, наверное, буду переживать за сине-гранатовых. Хотя и «Ливерпуль» в поединке с «Манчестер Сити» показал, насколько он крут и что может в принципе играть с любым соперником.

— Давайте о вас. Как оцените сейчас свою игровую форму?

— Чувствую себя хорошо. Очень важно, что после большой паузы я смог сыграть 90 минут. Физически ощущаю себя прекрасно — никаких проблем.

— На пик формы выйдете, наверное, в понедельник — в дерби со своим бывшим клубом ЦСКА?

— Дай-то Бог, чтобы вы оказались правы (улыбается). Причем необходимо с этого пика уже не сходить. Все набирается через игры.

— Долго переживали из-за не забитого пенальти в ворота тульского «Арсенала»?

— Признаюсь, на следующий день после матча я уже забыл про этот пенальти. Вот честно! Главное — мы выиграли в важнейшем матче. Не забил с «точки»? Я все-таки не штатный пенальтист. Женю Луценко к тому моменту уже заменили, поэтому я и пробил. Нечасто исполняю 11-метровые. В этом сезоне забил «Анжи», в прошлом была одна попытка, которую реализовал. Получается, из трех — две удачные.

— В какой футбол играет «Динамо» Хохлова?

— Дмитрий Валерьевич просит нас много играть в пас, постоянно открываться. Вся команда довольна, нам нравится такой стиль. Это «Динамо» не играет в «бей-беги». Акцент на атаку, агрессию.

— На кого из российских команд похожи бело-голубые?

— Тяжело сказать. У каждой команды свой почерк. Наш тренер был очень креативным футболистом, выступал за рубежом — в частности, в Испании, а там все играют через короткий пас. Поэтому он примерно такой футбол нам и прививает.

Константин РАУШ | Источник: Спорт-Экспресс

РАУШ — ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ

— Можете вспомнить самый сложный период в процессе восстановления после травмы «крестов»?

— Не могу сказать, что в какой-то момент было прямо-таки невыносимо. Пожалуй, в психологическом плане тяжелее всего пришлось на экваторе восстановления — после трех месяцев лечения.

— Почему?

— Вроде как поправился и, кажется, что вот-вот вернешься на поле. А, оказывается, что еще не до конца здоров. Такой вот контраст, который тебя напрягает. К травме отнеся философски. Не я первый, не я последний. Такая у нас работа.

— Руки не опустились после того, как узнали диагноз?

— Нет, что вы! Никогда такого не было. Понятно, что обидно, неприятно, но это наша жизнь.

— Почему так много игроков в РФПЛ в этом сезоне порвали «кресты»? Есть какая-то закономерность — качество полей, возросшие нагрузки, что-то еще?

— Все в совокупности. Думаю, сказывается и экология, и климат, и качество продуктов. Все это не может не пройти бесследно. Нагрузки, поля, постоянная смена покрытий… Помню, перед тем, как получил травму «крестов», у меня было ощущение, что я не полностью готов.

— В смысле?

— Не ощущал свежести в мышцах. … А по большому счету, никто от травмы «крестов» не застрахован.

— Вы лично знакомы с Кокориным и Васиным. Как поддержали их после того, как они травмировались?

— Написал сообщения и Саше, и Виктору. Я также хорошо общаюсь с Георгием Джикией. Понятно, что ребятам нужна поддержка. Но все зависит, конечно, прежде всего, от них самих. Георгий сказал мне, что хочет сыграть на чемпионате мира, стремится к этому. Желаю ему только удачи! Я же хочу еще раз поблагодарить тренерский и медицинский штаб «Динамо». Никто не стал форсировать мое восстановление. Когда я уже рвался на поле, меня подпускали к матчам постепенно.

— Пока вы не играли, в «Динамо» произошло немало изменений, пришли новички. Рауш действительно настолько крут на тренировках, что 9 из 10 его навесов с фланга находит адресата в штрафной?

— Костя — классный игрок. Никто не сомневается в его уровне. На сборах произвел на меня сильное впечатление. Может быть, в первых весенних матчах не показал всего, на что способен. Но против Тулы был в порядке. Отличный футболист, игрок сборной. Выступал в Германии. И этим все сказано.

— В «Динамо» зимой появился новый форвард Евгений Марков — книголюб, читающий Хемингуэя, Ремарка, Моэма. Не «подсадил» вас на художественную литературу?

— Знаю, что Женя много читает — молодец. Речь у него поставлена, видно, что все впитывает (улыбается). Я не могу сказать, что настолько увлекаюсь литературой. И не потому что не люблю это дело, просто свободное время больше привык проводить с семьей.

Александр ГОЛОВИН | Источник: Спорт-Экспресс

ГОЛОВИНА ПО ДЕЛУ ПРЕВОЗНОСЯТ В ПРЕССЕ

— Андрея Ещенко недавно попросили назвать игроков премьер-лиги, которые быстрее остальных принимают решения на поле и соответствуют европейским стандартам. Он назвал Головина. Вы же поиграли и потренировались с ним в ЦСКА. Уже тогда было видно, что растет талантище?

— Его по делу превозносят в прессе. Когда Головина только подпускали к тренировкам с основой, он, естественно, еще не был таким сильным, как сейчас. Но Слуцкий ему доверял, ставил в состав. Вот он и вырос в классного футболиста. Причем может еще расти и расти. Видно, что у Головина высокий потенциал. Техника, удар, скорость, мгновенное принятие решений — все при нем. Александр еще прибавит. Считаю, у него большое будущее. Я бы еще отметил Миранчуков. У них тоже светлые головы.

— Нужно ли Головину при первой же возможности уезжать в Европу?

— Если будет хорошее предложение, наверное, стоит попробовать.

— По своему стилю Головин подходит, например, лондонскому «Арсеналу»?

— А вы посмотрите на состав «канониров». Там же есть игроки, которые чуть постарше Головина. В Европе многим классным футболистам по 20−22 года, а нам кажется, что они там уже целую вечность выступают. Возьмите Мбаппе. Парню всего 19 лет, а он так феерит. Почему у Головина не получится?

— Возможно, потому что у нас слишком медленный чемпионат, и игрокам очень сложно переключаться на скорости английской премьер-лиги.

— Я не совсем согласен. Футболист привыкает ко всему. Когда я переходил в ЦСКА из «Томи», тоже сначала не мог переключиться на новые скорости. Но в ходе тренировочного процесса, игр ты адаптируешься к новым условиям, требованиям. Мышцы, голова переключаются на новый уровень.

— Муса был в ЦСКА и РФПЛ королем, чуть ли не самым быстрым футболистом, а уехал в Англию и…

— В «Лестере» не стали ждать, когда Муса в полной мере раскроется, перестроится. Хотя первое время ему и доверяли, он выходил на поле.

— Когда он только уезжал в «Лестер», у вас не было сомнений, что он выбрал не тот чемпионат?

— Вы про то, что он не особо габаритный? Так Муса берет другим — резкостью, скоростью. Ему же не обязательно бодаться.

— По кому из ЦСКА больше всего скучаете?

— Я со многими ребятами продолжаю поддерживать связь — с Дзагоевым, Щенниковым, Набабкиным, Игнашевичем. Иногда я им что-то пишу, поздравляю, иногда они мне. Да если я с любым армейским игроком встречусь, нам будет, о чем поговорить. В ЦСКА я провел 2 с половиной отличных года. Многому там научился, получил бесценный опыт. Но сейчас я уже в «Динамо», жизнь продолжается.

ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ИГНАШЕВИЧ ЕЩЕ ИГРАЛ И ИГРАЛ

— Игнашевич вам не говорил, сколько лет он еще собирается играть?

— Дай Бог, чтобы еще играл и играл. Это профессионал до мозга костей. Посмотрите, сколько матчей он и братья Березуцкие проводят за сезон. Чемпионат, Кубок, еврокубки. Полетели в Ростов, потом в Лондон, вернутся — предстоит дерби с нами. Столько перелетов, а Сергею уже 38… Огромный ему респект. Не понимаю, когда его и братьев отправляют на пенсию. На мой взгляд, они по-прежнему в большом порядке.

— Когда играли в ЦСКА, могли предположить, что Вернблум станет бомбардиром?

— Понтус — боец, очень сильный мотиватор. От шведа исходит настоящий огонь на поле. Он ненавидит проигрывать. А вне поля — спокойный, адекватный парень. Вернблуму без разницы, где играть, он везде бьется. На тренировках Понтус не зря кричал, что он striker (смеется).

— Если бы вы сейчас оказались с ним в ЦСКА, смогли бы выиграть конкуренцию в атаке?

— Естественно, Понтус — очень серьезный конкурент. Но ведь в ЦСКА еще есть и Муса, и Витинью. В общем, было бы непросто.

— Но сейчас у вас было бы больше шансов заиграть в ЦСКА, чем два года назад?

— Не могу сказать, что нынешняя атака слабее предыдущей. Нужно понимать, что и схема при Гончаренко поменялась. Сейчас ЦСКА играет в три центральных защитника и в двух нападающих. Не вижу смысла проводить сравнения. Заиграл бы я сейчас в нападении ЦСКА? Зачем гадать?

— Сегодня вы впервые сыграете против ЦСКА после своего ухода из команды. Как с настроем на дерби?

— Дополнительно настраивать меня точно не нужно. Мотивация в любом случае запредельная! Сейчас можно говорить все что угодно, но это, на мой взгляд, неправильно. В первую очередь, хочется не себя проявить, а чтобы «Динамо» добилось положительного результата. Понятно, что армейцы сейчас очень сильны, единственный российский клуб, который прошел так далеко в еврокубках, Гончаренко поставил команде отличную игру. Но у нас свои козыри, и мы никого не боимся.

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У НАС СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ, ОНА ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ

— Ваш одноклубник Александр Ташаев сказал, что если весной проявит себя в чемпионате России, то шанс попасть в сборную у него будет. Вы ждете вызова в национальную команду?

— Согласен с Ташаевым. Наше дело — стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович, уверен, следит за всеми. Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста — сыграть на домашнем чемпионате мира.

— Вы общаетесь с Черчесовым?

— Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.

— Как думаете, сборная выйдет из группы?

— Не сомневаюсь в этом. Да, с Бразилией и Францией все ждали немного других результатов, но это был только март месяц, к июню все изменится. До этого ведь были хорошие матчи с Бельгией, Аргентиной, Испанией. У нас сильная сборная. Здорово, что в прошлом году в России уже прошел Кубок конфедераций, накоплен богатый опыт по подготовке к крупному турниру. Тренерский штаб подведет команду к матчам в полной боевой готовности. Приезжая в сборную я всегда видел, что в коллективе царит прекрасная атмосфера. Знаю, как все российские футболисты ждут этот турнир, мечтают о победах на нем. Представляю, какой замечательной будет поддержка трибун. Все эти факторы должны помочь сборной выступить успешно.

— Вы посол чемпионата мира в Саранске. Чем приходится заниматься?

— Этот город сыграл серьезную роль в моей жизни. У меня оттуда супруга, дочь, в «Мордовии» я дебютировал в РФПЛ. Стараюсь в свободное время участвовать в мероприятиях — был на запуске часов обратного отсчета времени, на жеребьевке финальной части ЧМ, несколько раз на строящемся стадионе. Свою роль вижу в популяризации футбола в Мордовии, стараюсь внести свой небольшой вклад в это дело. Например, в мае проведем «Кубок Кирилла Панченко» для 9-летних мальчишек. Все участники турнира побывают на генеральной репетиции перед ЧМ на «Мордовии Арене», финалисты поедут в Анапу на всероссийский турнир ДФЛ.

— Можете объяснить, почему в Саранске пройдут матчи ЧМ, а в Краснодаре — нет?