Кирилл Панченко: Мбаппе в 19 лет феерит в Европе. Почему у Головина не получится?

Илья Некрасов – счастливый обладатель футболки Панченко! #fcdm #болельщикиДинамо #КириллПанченко Накануне голосование в нашей официальной группе ВКонтакте определило победителя конкурса и обладателя игровой майки Кирилла Панченко. Им стал Илья Некрасов. Сегодня Илья приехал в Новогорск, на базу клуба за заветным призом. Кирилл Панченко лично вручил игровую футболку счастливчику, поздравил с победой и поблагодарил за участие в конкурсе. Кроме того, Илья смог сфотографироваться с футболистом нашей команды и получить автограф на память. Следующим победителем можете стать именно вы! Участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте ценные динамовские призы!

