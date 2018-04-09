Почему Каррера — не Манчини

Сейчас это выглядит картинкой из другой жизни и мемом для болельщиков «Спартака». После победы над красно-белыми в августе прошлого года несколько игроков «Зенита» дают в кадр пять — ведь принципиальный соперник разгромлен со счетом 5:1! Тогда невозможно было поверить, что после 24 матчей сине-бело-голубые окажутся только на пятом месте. Команда, во главе которой титулованный Манчини, уничтоживший Массимо Карреру в начале сезона, когда в «Спартаке» бушевал кризис. Помните это лето — ничьи с «Динамо», «Уфой», поражения от «Локомотива», ЦСКА и то самое от «Зенита»?

С тех пор итальянец номер два (Массимо, как тогда виделось, никак не первый по сравнению с Роберто) вышел из кризиса и за пять туров до финиша является претендентом номер же два на титул. «Локо» реально всего в двух, а потенциально в пяти очках впереди.

А Манчини — в Риме. Как сообщает итальянская пресса, на переговорах с местной федерацией футбола. Тренер — главный кандидат в сборную своей страны. Если так, то это выход для «Зенита», которому не придется летом платить неустойку за два оставшихся года контракта.

Петербуржцы в критической с точки зрения выхода в Лигу чемпионов ситуации. Можно считать очки до третьего места, но лучше взглянуть на то, что происходит в команде и оценить — возможно ли в таком состоянии догнать ЦСКА и «Спартак»?

Нет, невозможно. Назначение Манчини, как сейчас понятно, стало стратегической ошибкой для проекта, а его неувольнение зимой — уже промахом тактическим, когда из осеннего кризиса можно было выбраться без угрозы для места в Лиге чемпионов.

Сейчас нужна встряска — нужно резать мясо, потому что Роберто не справляется.

Он недоволен судьями. Селекцией, а, значит, клубом. Игроками, и это уже конец. Итальянец стал конферансье, который развлекает публику — но это не добавляет очков и наносит имиджевый вред «Зениту».

И, главное — под угрозу поставлена философия клуба. Основа основ. Команды, которая всегда берет лучших россиян, покупает звездных иностранцев и нанимает классных тренеров из Европы.

С последними «Зенит» промахнулся дважды подряд (вы же еще не забыли результат при Мирче Луческу?), и уже говорят, что нужно делать ставку на своих и взять россиянина.

Это ведь уже проблема — нестыковка философии и реализация спортивного проекта. ОК, берем своих, но посмотрите на «Зенит-2», который вот-вот вылетит из ФНЛ. Кого оттуда привлекать?

Манчини — это ведь прокол клуба. Клуба, который уже зимой допустил критические ошибки. Вячеслав Малафеев останется легендой «Зенита», но, к сожалению, его квалификация как менеджера по селекции вызывает большие вопросы.

Завалены переговоры по Смолову, проигран раунд с Шатовым и Дзюбой. Да, именно проигран. Не просчитать вариант, что оба могут заплатить по 120 тысяч евро штрафа за выход на поле против «Зенита», мог только тот, кто считает, что для футболиста нет ничего важнее денег.

Вдумайтесь: игрокам с годовым доходом в 7 миллионов евро на двоих (это почти 500 миллионов рублей) вписывают в трансферный контракт штраф в 120 тысяч евро (10 миллионов рублей) за выступление против «Зенита». Стоит ли удивляться, что после того, как у первого нашли «проблемы» со здоровьем, а у второго насчитали на шесть процентов больше брака в передачах, оба решили доказать обратное? Для Дзюбы эти 10 миллионов — это три зарплаты, которые ему платит «Арсенал».

Артем ДЗЮБА собирается сыграть против «Зенита» в матче чемпионата в Туле 22 апреля | Источник: Спорт-Экспресс

Возможно, и Олег, и Артем не правы. К Дзюбе у Манчини действительно имелись обоснованные претензии. И Шатов не блистал не только при Роберто, не он феерил и при Луческу. Но почему итальянец, у которого куча титулов, не сказал то, что недавно произнес Черчесов по поводу Игоря Денисова: «Я тренер и я так считаю», а прикрылся словами Малафеева?

В «Зените» слабая спортивная составляющая. Не справляется коммуникатор между руководством и Манчини (или, простите, Элизабет Бартоше, его вообще нет). Клуб не страхует тренера от многочисленных глупостей.

В «Спартаке» Карреру с этой ролью неплохо справляются двое близких ему людей. Кому-то могут не нравиться фигуры Марко Трабукки и Тимура Гурцкая, но они обеспечивают Массимо тыл. Подсказывают, объясняют нюансы, выстраивают отношения с футбольным миром. Каррера не остается один, как когда-то Унаи Эмери.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUacayn12w/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhUacayn12w/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?⚪️ Тренер и кэп ?? #АнжиСпартак - 1:4 #впередспартак #краснобелые #spartak #fcsm #fcspartak #fcspartakmoscow #moscow #москва #спартак #НаМахачкалу</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T18:08:08+00:00">Apr 8, 2018 at 11:08am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бдит и клуб. Не попал Глушаков в состав на матч с «Анжи» — в официальном Инстаграме красно-белых спустя пару часов появляется фото Массимо и Дениса, стоящих в обнимку с подписью «Тренер и кэп». Мир, дружба. Как минимум, внешне. И вот Каррера уже совсем близок к трофейному хет-трику — победе в Суперкубке, Кубке и чемпионате. Если он сделает, то обойдет Олега Романцева — ведь в его времена Суперкубка просто не существовало.

Манчини же и «Зенит» — сами по себе. Но ждать развязки, похоже, осталось уже недолго.