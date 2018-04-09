Георгий Миланов: В борьбе за чемпионство фаворитов нет

Источник: Известия

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую — совсем скоро станет известен победитель турнира. Одним из главных претендентов на самые высокие места в РФПЛ традиционно является ЦСКА. Ни травмы лидеров, ни плотный график, ни «коротая скамейка» не мешают армейцам в нынешнем сезоне бороться за золото. В понедельник красно-синих ждет столичное дерби с «Динамо». Эта встреча во многом будет для ЦСКА определяющей. Хоть бело-голубые сейчас и борются за сохранение места в элите российского футбола, но матчи с этим клубом никогда не складывались для армейцев просто.

В преддверии важнейшей встречи «Известия» пообщались с болгарским полузащитником красно-синих Георгием Милановым. 26-летний футболист рассказал о настрое на предстоящее дерби, задачах клуба на остаток сезона и борьбе за первое место в лиге.

— До окончания сезона чуть больше месяца. С каким настроением подходите к решающему отрезку чемпионата?

— Конечно, у нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.

— Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом?

— Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что в отличие от конкурентов мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.

— ЦСКА крупно уступил «Арсеналу» в первой игре ¼ Лиги Европы (1:4). Чего ждете от ответной встречи?

— Понимали, что в Лондоне нам будет крайне сложно. Думаю, не легче будет и в ответной игре. «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы, ведь для них это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

— В этом сезоне ЦСКА впервые с 2012 года сыграл в весенней стадии еврокубков. Насколько это усложнило процесс подготовки к возобновлению сезона?

— Для каждого футболиста хорошо, когда играешь два раза в неделю, так как проводишь меньше тяжелых тренировок. Так что, думаю, для нас это плюс.

— Что думаете о предстоящем дерби с «Динамо»? Этот клуб традиционно считается не самым удобным для вас соперником…

— Я выступаю за ЦСКА уже пять лет, и каждый раз, когда мы играем против «Динамо», матчи получаются очень тяжелыми. Уверен, предстоящая встреча не будет исключением. Нам, как и им, очень нужны очки, нужна победа. Понятно, что сейчас бело-голубые не та команда, какой она была раньше, но никакой недооценки не может быть. Отдадим все силы и сделаем всё, чтобы победить в дерби. При этом я знаю и чувствую, что игра будет крайне непростой.

— Многие считают ЦСКА и «Динамо» дружескими командами. Как вы относитесь к этому клубу?

— Для меня «Динамо» — это обычный соперник, которого нужно побеждать, как и любой другой клуб.

— Форвард динамовцев Кирилл Панченко, который ранее выступал за ЦСКА, заявил, что будет крайне мотивирован в предстоящем дерби. Что можете ответить бывшему одноклубнику?

— Рад, что Кирилл вернулся на поле, хочется пожелать ему в будущем обходиться без травм (Кирилл Панченко пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы. — «Известия»). А отвечать я не буду. Мы сосредоточены на своей игре, на своих результатах и задачах.

— В ближайшее время ЦСКА предстоит сыграть перенесенный матч 22-го тура с «Амкаром». Перенос игры может помешать вашему клубу на финише сезона?

— Думаю, нет. К этому времени погода должна улучшиться — соответственно и поле тоже. Для нас хорошее качество газона — это важный компонент. Например, газон в недавнем матче с «Ростовом» был просто в кошмарном состоянии. Но в целом у нас не должно возникнуть проблем в связи с этим переносом.

— Как оцените календарь оставшихся игр ЦСКА? Есть мнение, что у ваших конкурентов по борьбе за высокие места он попроще…

— По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был «Локомотив». Однако сейчас «железнодорожников» нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки.

— То есть, по вашему мнению, отрыв «Локомотива» не столь велик?

— Кому-то может показаться много, кому-то мало. Мы об этом не думаем, не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов.

— Летом в нашей стране пройдет чемпионат мира. Соотечественники часто спрашивают вас об этом турнире, собираются посетить Россию?