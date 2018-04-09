ЦСКА и «Динамо» сыграют в столичном дерби чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

После возобновления чемпионата в марте, оба клуба идут без поражений в турнире. И если в активе «Динамо» две ничьи в трех играх, то армейцы за такое же количество матчей сумели добиться трех побед. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели 24 ноября в гостях от пермского «Амкара» (1:2), ЦСКА — 10 декабря на выезде от московского «Спартака» (0:3). Красно-синие с 44 очками занимают третье место, у «Динамо» 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В прошлом туре «Динамо» дома сумело одержать волевую победу над неуступчивым «Арсеналом» из Тулы (2:1), а на счету ЦСКА за прошедшую неделю два матча. В национальном чемпионате красно-синие впервые за долгое время сумели добиться гостевой победы над «Ростовом» (2:1). Но в середине недели армейцы потерпели крупное поражение от лондонского «Арсенала» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы (1:4).

Матч первого круга чемпионата России против ЦСКА «Динамо» (0:0) проводило еще под руководством Юрия Калитвинцева, которого в октябре прошлого года на посту главного тренера сменил Дмитрий Хохлов. В той встрече в стартовом составе динамовцев на поле вышли сразу четверо футболистов, которых теперь также нет в клубе, — защитник Сергей Терехов, полузащитник Хали Тиам и нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, а лидер «Динамо» Кирилл Панченко пропустил игру из-за разрыва крестообразных связок колена. Для 28-летнего форварда, который в марте вернулся в строй, очередное московское дерби станет первой игрой против армейцев в составе «Динамо», куда Панченко перешел именно из ЦСКА. При этом нападающий однажды сыграл против бело- голубых, выступая за ЦСКА, но победу тогда одержали именно динамовцы (2:1).

За историю очного противостояния команды провели между собой 182 матча. По количеству побед динамовцы превосходят армейцев лишь на один выигранный матч — 66:65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат. Главным арбитром в предстоящей встрече будет Сергей Карасев, который отработает четвертый в карьере матч между ЦСКА и «Динамо». В первых трех играх Карасев показал футболистам обеих команд 12 желтых карточек, 7 из них игрокам «Динамо», одиннадцатиметровых ударов арбитром из Москвы не назначалось.