ЦСКА и «Динамо» сыграют в столичном дерби чемпионата России по футболу
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Встреча между московскими ЦСКА и «Динамо», которая пройдет в понедельник, закрывает программу 25-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Встреча между московскими ЦСКА и «Динамо», которая пройдет в понедельник, закрывает программу 25-го тура чемпионата России по футболу.
После возобновления чемпионата в марте, оба клуба идут без поражений в турнире. И если в активе «Динамо» две ничьи в трех играх, то армейцы за такое же количество матчей сумели добиться трех побед. Последнее поражение в чемпионате
В прошлом туре «Динамо» дома сумело одержать волевую победу над неуступчивым «Арсеналом» из Тулы (2:1), а на счету ЦСКА за прошедшую неделю два матча. В национальном чемпионате
Матч первого круга чемпионата России против ЦСКА «Динамо» (0:0) проводило еще под руководством Юрия Калитвинцева, которого в октябре прошлого года на посту главного тренера сменил Дмитрий Хохлов. В той встрече в стартовом составе динамовцев на поле вышли сразу четверо футболистов, которых теперь также нет в клубе, — защитник Сергей Терехов, полузащитник Хали Тиам и нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, а лидер «Динамо» Кирилл Панченко пропустил игру
За историю очного противостояния команды провели между собой 182 матча. По количеству побед динамовцы превосходят армейцев лишь на один выигранный матч — 66:65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат. Главным арбитром в предстоящей встрече будет Сергей Карасев, который отработает четвертый в карьере матч между ЦСКА и «Динамо». В первых трех играх Карасев показал футболистам обеих команд 12 желтых карточек, 7 из них игрокам «Динамо», одиннадцатиметровых ударов арбитром из Москвы не назначалось.