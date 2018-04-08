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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Иметь в коллекции футболку Буффона с подписью — это круто!»

Дмитрий Комбаров поздравляет Нурмагомедова, завидует Глушакову и желает Промесу больше хет-триков.

Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» уверенно обыграл «Крылья», а теперь и «Анжи». Болельщикам пора привыкать к крупным победам?

— То, что много забили, радует. Обидно, что пропустили. Но главное — победа.

— Не показалась, что разница в классе настолько велика, что как будто на «Анжи-Арене» встречались команды из разных лиг?

— Тяжело сказать. У «Анжи» сегодня не получилось то, что они задумывали. А у нас многое получалось. Для «Спартака» каждый матч очень важен, будем бороться за каждое очко в каждой игре.

— Промес стал лидером бомбардирской гонки. Что дальше?

— Надеюсь, продолжит в этом духе.

— Поздравили в раздевалке?

— Конечно, это его первый хет-трик в карьере. Пожелали, чтобы он был не последним.

— Каррера остался доволен игрой, но недоволен пропущенным голом. Как это получилось?

— Надо разобрать момент, сделать выводы. Обидно пропускать, всегда приятно играть на ноль.

— Можно сравнить сегодняшний «Спартак» с Хабибом Нурмагомедовым, который просто уничтожил Яквинту?

— Думаю, да. Хочу поздравить Хабиба с победой, он долго к этому шёл через травмы. Ему не давали много боёв, некоторые бойцы бегали от него. Сейчас он стал чемпионом, поздравляю его.

— Считаете, у него есть шансы в бою с Конором Макгрегором?

— Да, у него даже больше шансов.

— Когда увидели видео Буффона с его подарком Глушакову, о чём подумали?

— А что тут комментировать? У нас работает тренер, который работал в «Ювентусе». Денис попросил его, наверное, чтобы Буффон подписал футболку. А он ещё и видео записал. Буффон — это легенда. Иметь его футболку в коллекции, ещё и с подписью — это круто. Любой мог бы позавидовать Глушакову.

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— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что лучшим на поле сегодня был судья. У него есть основания жаловаться?

— Не хочу это комментировать.

— Пенальти, по-вашему, был?

— Не знаю. Даже если и были ошибки, они никак не повлияли. Главное — итоговый результат.

— Погребняк раззабивался. Это не пугает в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Тосно»?

— Смотрел обзор сегодня, видел, что Паша забил два. Будем готовиться, всё зависит от нас. «Спартаку"-то Погребняк с игры не забил. Надеюсь, что не забьёт в полуфинале — ни с игры, ни с пенальти.

Анжи 1:4
Первый тайм: 1:3
Спартак М
8.04.2018, 19:00 Зрители: 7764 основной раунд: 25-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Массимо Каррера
Голы
36′ Хуан Эдуардо Лескано (О. Данченко) 99
10 Квинси Промес (С. Ханни, А. Самедов) 10′
10 Квинси Промес 14′
10 Квинси Промес 27′
29 Илья Кутепов (Д. Комбаров, А. Самедов) 56′
Составы
Александр Будаков 98
Олег Данченко 94
Павел Яковлев (к) 91
Джон Чансельор 17
Сергей Брызгалов 92
Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
46′ Достонбек Хамдамов 7
Магомед Мусалов 5
46′ Иван Маркелов 88
Арсен Хубулов 8
85′ Филипп Будковский 9
Амур Калмыков 90
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров (к)
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
50 Марио Пашалич
30 Софьян Ханни 84′
25 Лоренсо Мельгарехо
12 де Соуза Луиз Адриану 77′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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