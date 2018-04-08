«Иметь в коллекции футболку Буффона с подписью — это круто!»
Дмитрий Комбаров поздравляет Нурмагомедова, завидует Глушакову и желает Промесу больше
Дмитрий Комбаров поздравляет Нурмагомедова, завидует Глушакову и желает Промесу больше
— «Спартак» уверенно обыграл «Крылья», а теперь и «Анжи». Болельщикам пора привыкать к крупным победам?
— То, что много забили, радует. Обидно, что пропустили. Но главное — победа.
— Не показалась, что разница в классе настолько велика, что как будто на «Анжи-Арене» встречались команды из разных лиг?
— Тяжело сказать. У «Анжи» сегодня не получилось то, что они задумывали. А у нас многое получалось. Для «Спартака» каждый матч очень важен, будем бороться за каждое очко в каждой игре.
— Промес стал лидером бомбардирской гонки. Что дальше?
— Надеюсь, продолжит в этом духе.
— Поздравили в раздевалке?
— Конечно, это его первый
— Каррера остался доволен игрой, но недоволен пропущенным голом. Как это получилось?
— Надо разобрать момент, сделать выводы. Обидно пропускать, всегда приятно играть на ноль.
— Можно сравнить сегодняшний «Спартак» с Хабибом Нурмагомедовым, который просто уничтожил Яквинту?
— Думаю, да. Хочу поздравить Хабиба с победой, он долго к этому шёл через травмы. Ему не давали много боёв, некоторые бойцы бегали от него. Сейчас он стал чемпионом, поздравляю его.
— Считаете, у него есть шансы в бою с Конором Макгрегором?
— Да, у него даже больше шансов.
— Когда увидели видео Буффона с его подарком Глушакову, о чём подумали?
— А что тут комментировать? У нас работает тренер, который работал в «Ювентусе». Денис попросил его, наверное, чтобы Буффон подписал футболку. А он ещё и видео записал. Буффон — это легенда. Иметь его футболку в коллекции, ещё и с подписью — это круто. Любой мог бы позавидовать Глушакову.
— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что лучшим на поле сегодня был судья. У него есть основания жаловаться?
— Не хочу это комментировать.
— Пенальти,
— Не знаю. Даже если и были ошибки, они никак не повлияли. Главное — итоговый результат.
— Погребняк раззабивался. Это не пугает в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Тосно»?
— Смотрел обзор сегодня, видел, что Паша забил два. Будем готовиться, всё зависит от нас. «Спартаку"-то Погребняк с игры не забил. Надеюсь, что не забьёт в полуфинале — ни с игры, ни с пенальти.
|Вадим Скрипченко
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)