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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квинси Промес: Обожаю бить рекорды!

Лидер «Спартака» объяснил, как и когда преодолел кризис.

Источник: ФК "Спартак"

— Вы — первый в бомбардирской гонке, что это значит для вас? — вопрос Промесу, на счету которого 13 голов против 12 у форварда «Краснодара» Федора Смолова.

— Круто, но гонка еще не закончена.

— Люди говорили, что Квинси в кризисе.

— Да, я это слышал.

— Кризис окончен?

— Он уже был закончен. Еще до матча. А про кризис говорили, потому что я не забиваю.

— Теперь сразу три мяча, поздравляем.

— Конечно, здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал. Но ментально я очень силен, и все знают, на что я способен. Работаю каждый день, и вы видели сегодня, какой результат приносят тренировки. Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня, ведь вместе мы можем сделать великие вещи.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Голы получились разными. Какой больше по душе?

— Второй, конечно!

— Ваш хет-трик стал самым ранним в премьер-лиге.

— А я это уже знаю. Обожаю бить рекорды. Поэтому я и играю в футбол.

— Защитить титул — еще один супервызов?

— Разумеется, ведь «Локо» впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.

— Матч с «Анжи» — один из лучших весной?

— Думаете? Это была неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз.

— Как вам бой Хабиба?

— Очень классно. Молодец!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Каспийска.

Анжи 1:4
Первый тайм: 1:3
Спартак М
8.04.2018, 19:00 Зрители: 7764 основной раунд: 25-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Массимо Каррера
Голы
36′ Хуан Эдуардо Лескано (О. Данченко) 99
10 Квинси Промес (С. Ханни, А. Самедов) 10′
10 Квинси Промес 14′
10 Квинси Промес 27′
29 Илья Кутепов (Д. Комбаров, А. Самедов) 56′
Составы
Александр Будаков 98
Олег Данченко 94
Павел Яковлев (к) 91
Джон Чансельор 17
Сергей Брызгалов 92
Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
46′ Достонбек Хамдамов 7
Магомед Мусалов 5
46′ Иван Маркелов 88
Арсен Хубулов 8
85′ Филипп Будковский 9
Амур Калмыков 90
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров (к)
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
50 Марио Пашалич
30 Софьян Ханни 84′
25 Лоренсо Мельгарехо
12 де Соуза Луиз Адриану 77′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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