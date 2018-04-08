Квинси Промес: Обожаю бить рекорды!
Лидер «Спартака» объяснил, как и когда преодолел кризис.
Лидер «Спартака» объяснил, как и когда преодолел кризис.
— Вы — первый в бомбардирской гонке, что это значит для вас? — вопрос Промесу, на счету которого 13 голов против 12 у форварда «Краснодара» Федора Смолова.
— Круто, но гонка еще не закончена.
— Люди говорили, что Квинси в кризисе.
— Да, я это слышал.
— Кризис окончен?
— Он уже был закончен. Еще до матча. А про кризис говорили, потому что я не забиваю.
— Теперь сразу три мяча, поздравляем.
— Конечно, здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал. Но ментально я очень силен, и все знают, на что я способен. Работаю каждый день, и вы видели сегодня, какой результат приносят тренировки. Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня, ведь вместе мы можем сделать великие вещи.
— Голы получились разными. Какой больше по душе?
— Второй, конечно!
— Ваш
— А я это уже знаю. Обожаю бить рекорды. Поэтому я и играю в футбол.
— Защитить титул — еще один супервызов?
— Разумеется, ведь «Локо» впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.
— Матч с «Анжи» — один из лучших весной?
— Думаете? Это была неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз.
— Как вам бой Хабиба?
— Очень классно. Молодец!
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Каспийска.
|Вадим Скрипченко
|Массимо Каррера
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)