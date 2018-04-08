Квинси Промес: Обожаю бить рекорды!

Источник: ФК "Спартак"

— Вы — первый в бомбардирской гонке, что это значит для вас? — вопрос Промесу, на счету которого 13 голов против 12 у форварда «Краснодара» Федора Смолова.

— Круто, но гонка еще не закончена.

— Люди говорили, что Квинси в кризисе.

— Да, я это слышал.

— Кризис окончен?

— Он уже был закончен. Еще до матча. А про кризис говорили, потому что я не забиваю.

— Теперь сразу три мяча, поздравляем.

— Конечно, здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал. Но ментально я очень силен, и все знают, на что я способен. Работаю каждый день, и вы видели сегодня, какой результат приносят тренировки. Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня, ведь вместе мы можем сделать великие вещи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUbYcmnnTA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhUbYcmnnTA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? Победные фотографии ? ? #АнжиСпартак -1:4 ? Идём дальше ?⚪️? #впередспартак #краснобелые #spartak #fcsm #fcspartak #fcspartakmoscow #moscow #москва #спартак #НаМахачкалу</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T18:16:20+00:00">Apr 8, 2018 at 11:16am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Голы получились разными. Какой больше по душе?

— Второй, конечно!

— Ваш хет-трик стал самым ранним в премьер-лиге.

— А я это уже знаю. Обожаю бить рекорды. Поэтому я и играю в футбол.

— Защитить титул — еще один супервызов?

— Разумеется, ведь «Локо» впереди, его надо догнать. Мы в гонке, стремимся к победе в каждом матче. Сделаем все, чтобы отстоять титул.

— Матч с «Анжи» — один из лучших весной?

— Думаете? Это была неплохая игра, но мы можем лучше. На следующей неделе надо победить еще раз.

— Как вам бой Хабиба?

— Очень классно. Молодец!