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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Шатов: Душой и сердцем пять лет бился ради «Зенита», ради Петербурга

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, заплакавший во время матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1), объяснил проявление своих эмоций. Принадлежащий «Зениту» футболист отметился в той встрече голом.

Источник: РИА "Новости"

— В «Зените» мне высчитывали какие-то проценты за то, что я плохо играл, — сказал в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ» Шатов. — Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Я считаю, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда поддержит в любой ситуации. Я душой и сердцем всегда был в «Зените», отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Было неприятно. Я считаю, это была несправедливость по отношению ко мне — человеку, который душой и сердцем пять лет бился ради клуба, ради города. Так и появились слезы.

После гола я побежал к Мусаеву… Хотел показать, что нужно доверять нашим молодым российским специалистам, ведь за ними будущее. Он хороший тренер, который будет набираться опыта, расти. Это лучше, чем привозить за нереальные бабки людей — извините за выражение, которые считают наш менталитет каким-то неправильным, это мое мнение, кто-то может быть не согласен. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить и высказаться, который тебя поймет и поддержит.

Зенит 1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
7.04.2018, 16:30 Зрители: 47306 основной раунд: 25-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Мурад Мусаев
Голы
33′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
18 Олег Шатов (В. Классон, М. Перейра) 22′
16 Виктор Классон (Ф. Смолов, Вандерсон Масиэл) 88′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников (к) 19
Юрий Жирков 18
85′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
63′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
57′ Антон Заболотный 29
Андрей Панюков 33
82′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Дмитрий Полоз 7
72′ Магомед Оздоев 27
Далер Кузяев 14
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
10 Федор Смолов 90+1′
8 Юрий Газинский
16 Виктор Классон
17 Павел Мамаев 86′ 82′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
18 Олег Шатов 79′
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 71′
7 Вандерсон Масиэл
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 4
12 Фолы 14
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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