Олег Шатов: Душой и сердцем пять лет бился ради «Зенита», ради Петербурга

— В «Зените» мне высчитывали какие-то проценты за то, что я плохо играл, — сказал в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ» Шатов. — Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Я считаю, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда поддержит в любой ситуации. Я душой и сердцем всегда был в «Зените», отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Было неприятно. Я считаю, это была несправедливость по отношению ко мне — человеку, который душой и сердцем пять лет бился ради клуба, ради города. Так и появились слезы.