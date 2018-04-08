Ловчев: Самая большая беда «Зенита» — это Манчини

«Когда приезжает иностранный тренер, мы ждём, что он нас чему-то научит. Но я вижу, что «Зенит» играет всё хуже и хуже, и в этом вина Манчини. Он после плохой игры говорит, что виноваты судьи, что ему никого не купили. Ты возьми и сделай команду из того, что есть. Сегодня самая большая беда «Зенита» — это тренер. Ничего другого здесь не вижу.