Ловчев: Самая большая беда «Зенита» — это Манчини

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад5
Жирона0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи1
Спартак М4
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц0
Лион5
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:15
Арсенал3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Кьево1
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне1
Болонья0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно2
Урал2
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Лас-Пальмас1
Все события
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ
ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
7Первый матч на «Екатеринбург-Арене» завершился вничью
22:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловчев: Самая большая беда «Зенита» — это Манчини

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что нынешние проблемы «Зенита» связаны с его главным тренером Роберто Манчини.

Источник: РИА "Новости"

«Когда приезжает иностранный тренер, мы ждём, что он нас чему-то научит. Но я вижу, что «Зенит» играет всё хуже и хуже, и в этом вина Манчини. Он после плохой игры говорит, что виноваты судьи, что ему никого не купили. Ты возьми и сделай команду из того, что есть. Сегодня самая большая беда «Зенита» — это тренер. Ничего другого здесь не вижу.

Хотел бы выразить респект Шатову за то, что он сказал и сделал. Олег забил и заплакал от того, что забил той команде, из которой его выперли. Потом этого тренера не будет, он всё равно вернётся, и болельщики Питера должны уважать его за это, — сказал Ловчев в эфире программы «После футбола».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ
ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, россиянин Сироткин — 17-й
Стал известен гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC
Каррера объяснил отсутствие Глушакова в составе в матче с «Анжи»
Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 года будет играть в НХЛ
Олег Шатов: Когда я попал в яму, в «Зените» от меня избавились
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь