Ловчев: Самая большая беда «Зенита» — это Манчини
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что нынешние проблемы «Зенита» связаны с его главным тренером Роберто Манчини.
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что нынешние проблемы «Зенита» связаны с его главным тренером Роберто Манчини.
«Когда приезжает иностранный тренер, мы ждём, что он нас
Хотел бы выразить респект Шатову за то, что он сказал и сделал. Олег забил и заплакал от того, что забил той команде, из которой его выперли. Потом этого тренера не будет, он всё равно вернётся, и болельщики Питера должны уважать его за это, — сказал Ловчев в эфире программы «После футбола».