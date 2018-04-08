Каррера — о контракте, Глушакове на скамейке и Промесе, который прибавил

Источник: ФК "Спартак"

— Как вы сумели разбудить Квинси Промеса? — вопрос Каррере.

— Квинси играл за «Спартак», за команду, и забил три гола. Я тут ни при чем, это не моя заслуга, он сам молодец. Вообще Промес всегда играл так, просто сейчас забил три мяча. Но делал все то же самое.

— Почему не было Глушакова?

— Так как у нас есть другие игроки, решил дать ему отдохнуть и сыграть с Пашаличем.

— Разница в классе по сравнению с «Анжи» слишком велика?

— Разница в качестве есть. Но если не выходишь на поле со злостью, это все не играет роли. Махачкала сыграла, как могла. Мы мало позволили сопернику, но мне не понравилось, что пропустили.

— Можно ли сравнить победу «Спартака» с победой Хабиба Нурмагомедова.

— Мы играли в футбол, победили в важном матче. Это сигнал для всех команд, что «Спартак» будет бороться до конца.

— Итальянская пресса написала, что вы хотите продлить контракт со «Спартаком». Это так?

— Спросите у Леонида Федуна. Мое желание — остаться. Но это зависит не только от меня. Моя задача — радовать болельщиков и руководство, это мой долг. Остальное спросите у руководителей.

— Отличный матч провел Ханни. Он уже совсем свой?

— Ханни — отличный игрок. Я хотел, чтобы он был в «Спартаке», и не зря. В некоторых матчах он не играл из-за тактических соображений. Так бывает. Кстати, еще хотел бы отметить сегодня Петковича. Никогда не говорю об индивидуальностях, но это другой случай. Он не играл, но тренировался, ждал своего шанса. И Марко выглядел хорошо.

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко много не говорил — он признал поражение и призвал смотреть в будущее:

— Трудно говорить об игре, когда в первые 30 минут пропускаешь три мяча. Были индивидуальные ошибки. Давать фору сопернику такого класса нельзя — «Спартак» за Лигу чемпионов борется! Тяжело оправиться от такого удара. Что ж, надо принять поражение, проанализировать его. Нам предстоит сложная концовка, но мы должны достойно провести концовку. Все должно быть хорошо.