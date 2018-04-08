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8 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Каррера — о контракте, Глушакове на скамейке и Промесе, который прибавил

Главный тренер «Спартака» после уверенной победы над «Анжи» ответил на несколько важных вопросов.

Источник: ФК "Спартак"

— Как вы сумели разбудить Квинси Промеса? — вопрос Каррере.

— Квинси играл за «Спартак», за команду, и забил три гола. Я тут ни при чем, это не моя заслуга, он сам молодец. Вообще Промес всегда играл так, просто сейчас забил три мяча. Но делал все то же самое.

— Почему не было Глушакова?

— Так как у нас есть другие игроки, решил дать ему отдохнуть и сыграть с Пашаличем.

— Разница в классе по сравнению с «Анжи» слишком велика?

— Разница в качестве есть. Но если не выходишь на поле со злостью, это все не играет роли. Махачкала сыграла, как могла. Мы мало позволили сопернику, но мне не понравилось, что пропустили.

— Можно ли сравнить победу «Спартака» с победой Хабиба Нурмагомедова.

— Мы играли в футбол, победили в важном матче. Это сигнал для всех команд, что «Спартак» будет бороться до конца.

— Итальянская пресса написала, что вы хотите продлить контракт со «Спартаком». Это так?

— Спросите у Леонида Федуна. Мое желание — остаться. Но это зависит не только от меня. Моя задача — радовать болельщиков и руководство, это мой долг. Остальное спросите у руководителей.

— Отличный матч провел Ханни. Он уже совсем свой?

— Ханни — отличный игрок. Я хотел, чтобы он был в «Спартаке», и не зря. В некоторых матчах он не играл из-за тактических соображений. Так бывает. Кстати, еще хотел бы отметить сегодня Петковича. Никогда не говорю об индивидуальностях, но это другой случай. Он не играл, но тренировался, ждал своего шанса. И Марко выглядел хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко много не говорил — он признал поражение и призвал смотреть в будущее:

— Трудно говорить об игре, когда в первые 30 минут пропускаешь три мяча. Были индивидуальные ошибки. Давать фору сопернику такого класса нельзя — «Спартак» за Лигу чемпионов борется! Тяжело оправиться от такого удара. Что ж, надо принять поражение, проанализировать его. Нам предстоит сложная концовка, но мы должны достойно провести концовку. Все должно быть хорошо.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Каспийская.

Анжи 1:4
Первый тайм: 1:3
Спартак М
8.04.2018, 19:00 Зрители: 7764 основной раунд: 25-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Массимо Каррера
Голы
36′ Хуан Эдуардо Лескано (О. Данченко) 99
10 Квинси Промес (С. Ханни, А. Самедов) 10′
10 Квинси Промес 14′
10 Квинси Промес 27′
29 Илья Кутепов (Д. Комбаров, А. Самедов) 56′
Составы
Александр Будаков 98
Олег Данченко 94
Павел Яковлев (к) 91
Джон Чансельор 17
Сергей Брызгалов 92
Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
46′ Достонбек Хамдамов 7
Магомед Мусалов 5
46′ Иван Маркелов 88
Арсен Хубулов 8
85′ Филипп Будковский 9
Амур Калмыков 90
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров (к)
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
50 Марио Пашалич
30 Софьян Ханни 84′
25 Лоренсо Мельгарехо
12 де Соуза Луиз Адриану 77′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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