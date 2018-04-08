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21:21 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Промеса принес «Спартаку» победу над «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 апреля. Московский «Спартак» со счетом 4:1 разгромил махачкалинский «Анжи» в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей хет-триком отметился голландский полузащитник Квинси Промес, на 10-й и 14-й минутах он отличился с игры, на 27-й минуте — с пенальти, еще один гол забил Илья Кутепов (56). У «Анжи» отличился Хуан Лескано (36).

Хет-трик Промеса стал самым быстрым в истории РФПЛ. Предыдущее достижение принадлежало сербскому полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу, который забил третий мяч в ворота «Краснодара» на 39-й минуте. Голландец довел число забитых голов за «Спартак» во всех турнирах до 62. Он обошел бразильца Веллитона (61) и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории красно-белых.

Промес забил 13 голов в текущем сезоне чемпионата России и возглавил список лучших бомбардиров турнира. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь насчитывает 18 матчей. В гостевых матчах против «Анжи» эта победа стала для московского клуба четвертой подряд.

В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 50 очков. «Анжи» с 24 очками идет 14-м. Лидирует московский «Локомотив» (52 очка после 24 игр).

В следующем матче «Спартак» 15 апреля на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Анжи» днем ранее в гостях встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Анжи 1:4
Первый тайм: 1:3
Спартак М
8.04.2018, 19:00 основной раунд: 25-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Массимо Каррера
Голы
36′ Хуан Эдуардо Лескано (О. Данченко) 99
10 Квинси Промес (С. Ханни, А. Самедов) 10′
10 Квинси Промес 14′
10 Квинси Промес 27′
29 Илья Кутепов (Д. Комбаров, А. Самедов) 56′
Составы
Александр Будаков 98
Олег Данченко 94
Павел Яковлев 91
Джон Чансельор 17
Сергей Брызгалов 92
Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили 2
Паул Антон 6
46′ Достонбек Хамдамов 7
Магомед Мусалов 5
46′ Иван Маркелов 88
Арсен Хубулов 8
85′ Филипп Будковский 9
Амур Калмыков 90
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
47 Роман Зобнин
50 Марио Пашалич
30 Софьян Ханни 84′
25 Лоренсо Мельгарехо
12 де Соуза Луиз Адриану 77′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
2 Угловые 3
9 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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