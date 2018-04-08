Хет-трик Промеса принес «Спартаку» победу над «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей хет-триком отметился голландский полузащитник Квинси Промес, на 10-й и 14-й минутах он отличился с игры, на 27-й минуте — с пенальти, еще один гол забил Илья Кутепов (56). У «Анжи» отличился Хуан Лескано (36).

Хет-трик Промеса стал самым быстрым в истории РФПЛ. Предыдущее достижение принадлежало сербскому полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу, который забил третий мяч в ворота «Краснодара» на 39-й минуте. Голландец довел число забитых голов за «Спартак» во всех турнирах до 62. Он обошел бразильца Веллитона (61) и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории красно-белых.

Промес забил 13 голов в текущем сезоне чемпионата России и возглавил список лучших бомбардиров турнира. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь насчитывает 18 матчей. В гостевых матчах против «Анжи» эта победа стала для московского клуба четвертой подряд.

В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 50 очков. «Анжи» с 24 очками идет 14-м. Лидирует московский «Локомотив» (52 очка после 24 игр).