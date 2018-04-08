Гончаренко: Игру Акинфеева не стоит отмечать, она просто на высочайшем уровне

«Игра Игоря Акинфеева и Александра Головина в мартовских матчах заслуживает особой похвалы? Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своём уровне, часто нас выручает. Уровень этот — высочайший. От Головина же такой игры ждём в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом.

Что касается того, что Ахмед Муса до матча в Лионе никак не мог забить свой первый мяч после возвращения в ЦСКА, то, когда у футболиста на протяжении долгого времени нет регулярной игровой практики, он начинает опаздывать с принятием решений. Поэтому первое время Муса не всегда успевал сделать то, что было необходимо. С течением времени он постепенно набрал тонус, у него появились моменты, — приводит слова Гончаренко из интервью в программке к матчу с «Динамо» официальный сайт ЦСКА.