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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко: Игру Акинфеева не стоит отмечать, она просто на высочайшем уровне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина, а также рассказал, почему Ахмед Муса долгое время не мог открыть счёт голам в этом году.

Источник: РИА "Новости"

«Игра Игоря Акинфеева и Александра Головина в мартовских матчах заслуживает особой похвалы? Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своём уровне, часто нас выручает. Уровень этот — высочайший. От Головина же такой игры ждём в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом.

Что касается того, что Ахмед Муса до матча в Лионе никак не мог забить свой первый мяч после возвращения в ЦСКА, то, когда у футболиста на протяжении долгого времени нет регулярной игровой практики, он начинает опаздывать с принятием решений. Поэтому первое время Муса не всегда успевал сделать то, что было необходимо. С течением времени он постепенно набрал тонус, у него появились моменты, — приводит слова Гончаренко из интервью в программке к матчу с «Динамо» официальный сайт ЦСКА.

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