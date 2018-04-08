Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара»

«Мы извлекли урок из поражения от “Амкара”, сделали выводы и играем каждую игру, как финал — только на победу», — сказал Ари.

В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. «Первый тайм было тяжело играть против пяти защитников, но во втором появилось пространство. Мы пытаемся подойти к штрафной площади через пас, но в таких случаях не удается доводить дело до удара. Юрий Павлович Семин в перерыве сказал, что нужно прибавить в агрессивности, после чего появился результат», — отметил форвард.