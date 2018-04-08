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20:42 (мск), источник: ТАСС

Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» сделал выводы после тяжелого поражения от пермского «Амкара» и теперь настраивается на каждый матч, как на финал. Об этом журналистам заявил нападающий железнодорожников Ари.

Источник: ИТАР-ТАСС

31 марта «Локомотив» в гостевом матче, перенесенном на «РЖД-Арену» в Москву, против «Амкара», проиграл со счетом 1:2.

«Мы извлекли урок из поражения от “Амкара”, сделали выводы и играем каждую игру, как финал — только на победу», — сказал Ари.

В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. «Первый тайм было тяжело играть против пяти защитников, но во втором появилось пространство. Мы пытаемся подойти к штрафной площади через пас, но в таких случаях не удается доводить дело до удара. Юрий Павлович Семин в перерыве сказал, что нужно прибавить в агрессивности, после чего появился результат», — отметил форвард.

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
8.04.2018, 16:30 Зрители: 12478 основной раунд: 25-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
47′ Джефферсон Фарфан (В. Игнатьев, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
40′ Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
28′ Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
72′ Арикленес да Силва Ари 9
90+5′ Эдер 24
83′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
16 Евгений Макеев
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон 90+2′
12 Алексей Ионов 84′
21 Александр Сапета
84 Александр Гацкан (к) 90+5′
3 Мацей Вилюш 71′
77 Дмитрий Скопинцев 90+5′
2 Тимофей Калачев 84′ 65′
10 Александр Зуев
22 Владимир Дядюн 58′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
10 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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