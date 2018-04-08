Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар»

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Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

«Мой приоритет из всех вариантов — остаться в “Локомотиве”. Большого желания вернуться в “Краснодар” у меня нет. Даже, если не получится с “Локо”, то буду стараться найти другой вариант, но в “Краснодар” не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с “Локомотивом” идут, но не хочу забегать вперед», — сказал Ари.

В апреле бразилец должен получить российское гражданство, после чего он сможет играть за сборную России. «Я себя чувствую не на сто процентов, но очень много работаю, чтобы вернутся в форму. Сейчас больше сконцентрирован на игре за “Локомотив”. Занимаюсь вопросом получения гражданства, а потом, если тренер [сборной] вызовет, поеду, конечно — но для этого надо играть более, чем хорошо», — отметил футболист.