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20:03 (мск), источник: ТАСС

Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари рассчитывает еще на год остаться в команде и категорически не хочет возвращаться в «Краснодар». Об этом футболист рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

«Мой приоритет из всех вариантов — остаться в “Локомотиве”. Большого желания вернуться в “Краснодар” у меня нет. Даже, если не получится с “Локо”, то буду стараться найти другой вариант, но в “Краснодар” не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с “Локомотивом” идут, но не хочу забегать вперед», — сказал Ари.

В апреле бразилец должен получить российское гражданство, после чего он сможет играть за сборную России. «Я себя чувствую не на сто процентов, но очень много работаю, чтобы вернутся в форму. Сейчас больше сконцентрирован на игре за “Локомотив”. Занимаюсь вопросом получения гражданства, а потом, если тренер [сборной] вызовет, поеду, конечно — но для этого надо играть более, чем хорошо», — отметил футболист.

Бразилец провел за железнодорожников в сумме 19 матчей в различных турнирах и забил семь голов. Всего футболист выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар».

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