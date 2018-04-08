«Локомотив» — «Ростов»: Фарфан сбил замок с ворот автобусного парка
«Локомотив» сохранил лидерство, обыграв гостей из Ростова, которых не спасла «автобусная» тактика от Валерия Карпина.
«Локомотив» сохранил лидерство, обыграв гостей из Ростова, которых не спасла «автобусная» тактика от Валерия Карпина.
Валерий Карпин расхаживал по технической зоне
Ну как прикажете верить в Валеру, когда Дядюн и Ионов, такое ощущение, абсолютно не верили в собственные силы?! Первый бегал не быстрее, чем ветераны в турнире «Негаснущие звезды». У второго не получалось толком зацепиться ни за один мяч. И очень не хватало гостям исландского форварда Сигурдарсона, не попавшего даже в заявку на матч по состоянию здоровья. За первый тайм дончане не нанесли ни одного удар в створ ворот Гильерме. Мимо створа — тоже ни одного. Комментарии излишни. Да и после перерыва мало что изменилось. Контригра не получалась совершенно. Разве что Калачев старался сыграть нестандартно и остро — тщетно.
А оборонялся «Ростов» числом, но с умениями порой возникали проблемы. И если с игры у «Локо» никак не получалось просочиться через обилие игроков в синей форме, то при «стандартах» гости откровенно плыли.
В первом тайме к голу это не привело, хотя никто не помешал Тарасову пробить головой после подачи углового — опорник, который
Однако сразу после перерыва в схожей ситуации счет был открыт. Игнатьев не особо хитро подал, но Макеев максимально неудачно отборолся с Фарфаном, и перуанец, первым добравшись до мяча, отправил его в сетку затылком. Радости «Локо» не было предела. Даже Гильерме пробежал через все поле, чтобы поучаствовать в
Кстати, Фарфан в 2018-м за «Локо» до этого не забивал. Хотя до ухода на зимние каникулы он отличался, страшно сказать, в шести матчах подряд. Так что у болельщиков
После унизительных 1:8 по сумме двух матчей от «Атлетико» и шокирующего поражения «в гостях» от «Амкара» (1:2), а также на фоне уверенного темпа «Спартака» и ЦСКА «Локомотив» не мог не занервничать. И поединок с «Ростовом» был в плане чемпионской интриги важнейшим. Ведь допусти Юрий Семин и его команда еще одну осечку, и «Спартак» мог бы уже вечером лидера догнать. Да, игра в запасе у «Локо» оставалась бы, но психологически это все равно стало бы серьезным ударом, ведь совсем недавно отрыв составлял восемь очков!
Однако «Ростов» оказался в этот день слишком пассивен, чтобы хотя бы частично повторить подвиг пермяков и сделать подарок на Пасху
Филипп ПАПЕНКОВ
из Черкизова.
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Ростов
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
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|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)