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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Ростов»: Фарфан сбил замок с ворот автобусного парка

«Локомотив» сохранил лидерство, обыграв гостей из Ростова, которых не спасла «автобусная» тактика от Валерия Карпина.

Источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин расхаживал по технической зоне туда-сюда и с недовольным видом покачивал головой. Его «Ростов» смотрелся грустно. Никто не ждал от желто-синих феерии в атаке, но и такой автобусно-троллейбусный парк у ворот Абаева стал неожиданностью. Все-таки будучи главным тренером «Спартака» Карпин любил повторять, что его футбольная религия — смелая игра впереди. А тут…

Ну как прикажете верить в Валеру, когда Дядюн и Ионов, такое ощущение, абсолютно не верили в собственные силы?! Первый бегал не быстрее, чем ветераны в турнире «Негаснущие звезды». У второго не получалось толком зацепиться ни за один мяч. И очень не хватало гостям исландского форварда Сигурдарсона, не попавшего даже в заявку на матч по состоянию здоровья. За первый тайм дончане не нанесли ни одного удар в створ ворот Гильерме. Мимо створа — тоже ни одного. Комментарии излишни. Да и после перерыва мало что изменилось. Контригра не получалась совершенно. Разве что Калачев старался сыграть нестандартно и остро — тщетно.

А оборонялся «Ростов» числом, но с умениями порой возникали проблемы. И если с игры у «Локо» никак не получалось просочиться через обилие игроков в синей форме, то при «стандартах» гости откровенно плыли.

В первом тайме к голу это не привело, хотя никто не помешал Тарасову пробить головой после подачи углового — опорник, который из-за дисквалификации Игоря Денисова впервые в этом году появился в стартовом составе, банально продавил Вилюша. «Ростов» и Абаева в частности спасла штанга.

Однако сразу после перерыва в схожей ситуации счет был открыт. Игнатьев не особо хитро подал, но Макеев максимально неудачно отборолся с Фарфаном, и перуанец, первым добравшись до мяча, отправил его в сетку затылком. Радости «Локо» не было предела. Даже Гильерме пробежал через все поле, чтобы поучаствовать в куче-мале у углового флажка.

Кстати, Фарфан в 2018-м за «Локо» до этого не забивал. Хотя до ухода на зимние каникулы он отличался, страшно сказать, в шести матчах подряд. Так что у болельщиков красно-зеленых в воскресенье получился двойной праздник, ведь именно феноменальная результативность южноамериканца стала главным залогом сенсационного осеннего лидерства команды. Лидерства, которое за первые туры весны почти испарилось.

После унизительных 1:8 по сумме двух матчей от «Атлетико» и шокирующего поражения «в гостях» от «Амкара» (1:2), а также на фоне уверенного темпа «Спартака» и ЦСКА «Локомотив» не мог не занервничать. И поединок с «Ростовом» был в плане чемпионской интриги важнейшим. Ведь допусти Юрий Семин и его команда еще одну осечку, и «Спартак» мог бы уже вечером лидера догнать. Да, игра в запасе у «Локо» оставалась бы, но психологически это все равно стало бы серьезным ударом, ведь совсем недавно отрыв составлял восемь очков!

Однако «Ростов» оказался в этот день слишком пассивен, чтобы хотя бы частично повторить подвиг пермяков и сделать подарок на Пасху красно-белым и красно-синим. Первый и последний удар гостей в створ случился только на 86-й минуте. Нанес его вышедший на замену Шомуродов, но Гильерме не стал портить себе юбилейный матч и отвел угрозу. Для бразильца с российским паспортом это был 200-й матч за «Локо».

Филипп ПАПЕНКОВ
из Черкизова.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
8.04.2018, 16:30 Зрители: 12478 основной раунд: 25-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
47′ Джефферсон Фарфан (В. Игнатьев, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
40′ Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
28′ Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
72′ Арикленес да Силва Ари 9
90+5′ Эдер 24
83′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
16 Евгений Макеев
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон 90+2′
12 Алексей Ионов 84′
21 Александр Сапета
84 Александр Гацкан (к) 90+5′
3 Мацей Вилюш 71′
77 Дмитрий Скопинцев 90+5′
2 Тимофей Калачев 84′ 65′
10 Александр Зуев
22 Владимир Дядюн 58′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
10 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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