Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

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Помимо Фернандеша, контракты с «Локомотивом» истекают у Джефферсона Фарфана, Дмитрия Тарасова, Алана Касаева, Неманьи Пейчиновича, Тараса Михалика и Виталия Денисова.

«Переговоры с Фернандешом ведутся, — сказал Геркус. — Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте, обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить, стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона все узнаете».

В воскресенье «Локомотив», лидирующий в чемпионате России, одержал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице московского «Спартака».

«Отрыв вернулся, все хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, все будет хорошо», — сказал Геркус.