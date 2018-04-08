Семин: «Локомотив» после победы над «Ростовом» вернулся в «золотую» гонку

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Джефферсон Фарфан.

«Этой победой вернулись в “золотую” гонку, а то нас стали списывать со счетов, мы еще живы и здоровы. Сегодня команда играла на результат, было сложно, потому что “Ростов” всегда хорошо обороняется, у него поставлена игра. Мы играли неплохо в первом тайме, но не хватало быстрых перемещений мяча, скорости и риска внутри штрафной площади, в перерыве на это обратили внимание. Что касается гола, ребята молодцы, разыграли положение, которое мы планировали, потому что при прямых подачах “Ростов” хорошо играл», — сказал Семин.

«Александр Коломейцев и Дмитрий Тарасов сыграли очень хорошо, но надо выделить не только их, но и всю команду, потому что после поражения от “Амкара” (1:2, 31 марта — прим. ТАСС) непросто приобрести стабильность и уверенность. Игроки молодцы, ведь “Ростов” не имел ни одного шанса. Что касается Антона Миранчука, у него микротравма, поэтому он был заменен в предыдущем матче. Мы не можем им рисковать, лучше дать ему паузу, чтобы он выступил в следующей игре», — отметил он.

На вопрос, с кем в первую очередь «Локомотиву» стоить продлить контракт, тренер ответил: «У нас есть команда, меня устраивают все, кто есть и ведет “Локомотив” к высоким целям. У нас не 11 игроков, а 22, потому это настоящая команда, пережившая сложные времена и выходящая с честью и достоинством. Очень важно, какой в команде микроклимат, и после поражения от “Амкара” я сегодня это увидел, все начинается заново, главное, чтобы игроки восстановились после матчей».