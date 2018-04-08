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19:33 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» после победы над «Ростовом» вернулся в «золотую» гонку

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» после победы над «Ростовом» вернулся в гонку за первое место в чемпионате России и показал всем, что он жив и здоров. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Джефферсон Фарфан.

«Этой победой вернулись в “золотую” гонку, а то нас стали списывать со счетов, мы еще живы и здоровы. Сегодня команда играла на результат, было сложно, потому что “Ростов” всегда хорошо обороняется, у него поставлена игра. Мы играли неплохо в первом тайме, но не хватало быстрых перемещений мяча, скорости и риска внутри штрафной площади, в перерыве на это обратили внимание. Что касается гола, ребята молодцы, разыграли положение, которое мы планировали, потому что при прямых подачах “Ростов” хорошо играл», — сказал Семин.

«Александр Коломейцев и Дмитрий Тарасов сыграли очень хорошо, но надо выделить не только их, но и всю команду, потому что после поражения от “Амкара” (1:2, 31 марта — прим. ТАСС) непросто приобрести стабильность и уверенность. Игроки молодцы, ведь “Ростов” не имел ни одного шанса. Что касается Антона Миранчука, у него микротравма, поэтому он был заменен в предыдущем матче. Мы не можем им рисковать, лучше дать ему паузу, чтобы он выступил в следующей игре», — отметил он.

На вопрос, с кем в первую очередь «Локомотиву» стоить продлить контракт, тренер ответил: «У нас есть команда, меня устраивают все, кто есть и ведет “Локомотив” к высоким целям. У нас не 11 игроков, а 22, потому это настоящая команда, пережившая сложные времена и выходящая с честью и достоинством. Очень важно, какой в команде микроклимат, и после поражения от “Амкара” я сегодня это увидел, все начинается заново, главное, чтобы игроки восстановились после матчей».

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка после 24 матчей.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
8.04.2018, 16:30 Зрители: 12478 основной раунд: 25-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
47′ Джефферсон Фарфан (В. Игнатьев, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
40′ Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
28′ Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
72′ Арикленес да Силва Ари 9
90+5′ Эдер 24
83′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
16 Евгений Макеев
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон 90+2′
12 Алексей Ионов 84′
21 Александр Сапета
84 Александр Гацкан (к) 90+5′
3 Мацей Вилюш 71′
77 Дмитрий Скопинцев 90+5′
2 Тимофей Калачев 84′ 65′
10 Александр Зуев
22 Владимир Дядюн 58′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
10 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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