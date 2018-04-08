Карпин: «Ростову» сложно играть как на своем поле, так и в гостях
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Ростов» сложно играть не только на выезде, но и на своем поле. Об этом на
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Ростов» сложно играть не только на выезде, но и на своем поле. Об этом на
В воскресенье «Ростов» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
«Команда играла неплохо в обороне до гола, пыталась создать моменты, но не удалось. Нам сложно не только в гостях, но и дома, календарь такой, какой был и есть, мы его знали. Можно было предположить, что рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось. Сегодня мы нанесли всего один удар в створ в первом тайме, принимали неправильные решения, в связи с чем был разговор в раздевалке», — сказал Карпин.
После 25 туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Локомотив» лидирует, в активе команды 52 очка после 24 игр.
|Локомотив М
|
1:0
Первый тайм: 0:0
|Ростов
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)