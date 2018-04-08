Карпин: «Ростову» сложно играть как на своем поле, так и в гостях

«Команда играла неплохо в обороне до гола, пыталась создать моменты, но не удалось. Нам сложно не только в гостях, но и дома, календарь такой, какой был и есть, мы его знали. Можно было предположить, что рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось. Сегодня мы нанесли всего один удар в створ в первом тайме, принимали неправильные решения, в связи с чем был разговор в раздевалке», — сказал Карпин.