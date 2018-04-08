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19:41 (мск), источник: ТАСС

Карпин: «Ростову» сложно играть как на своем поле, так и в гостях

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Ростов» сложно играть не только на выезде, но и на своем поле. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Ростов» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

«Команда играла неплохо в обороне до гола, пыталась создать моменты, но не удалось. Нам сложно не только в гостях, но и дома, календарь такой, какой был и есть, мы его знали. Можно было предположить, что рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось. Сегодня мы нанесли всего один удар в створ в первом тайме, принимали неправильные решения, в связи с чем был разговор в раздевалке», — сказал Карпин.

После 25 туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Локомотив» лидирует, в активе команды 52 очка после 24 игр.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
8.04.2018, 16:30 Зрители: 12478 основной раунд: 25-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
47′ Джефферсон Фарфан (В. Игнатьев, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 8
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
40′ Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
28′ Джефферсон Фарфан 8
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
72′ Арикленес да Силва Ари 9
90+5′ Эдер 24
83′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
16 Евгений Макеев
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон 90+2′
12 Алексей Ионов 84′
21 Александр Сапета
84 Александр Гацкан (к) 90+5′
3 Мацей Вилюш 71′
77 Дмитрий Скопинцев 90+5′
2 Тимофей Калачев 84′ 65′
10 Александр Зуев
22 Владимир Дядюн 58′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 5
10 Фолы 17
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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