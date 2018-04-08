«Отец у меня паломник, ходит по святым местам. Сегодня он видел чудо, мой дубль»
Павел Погребняк рассказал о дубле в ворота «Тосно», почему это чудо, и предстоящем матче со «Спартаком» на Кубок.
Павел Погребняк рассказал о дубле в ворота «Тосно», почему это чудо, и предстоящем матче со «Спартаком» на Кубок.
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На вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил Владимир Ильин, автор первого гола в ворота «Тосно» и голевой передачи в моменте со вторым мячом.
— Какие ощущения от матча?
— Ехали за победой, три очка нам нужны были. Но учитывая, как складывалась игра, скорее набрали очки, чем потеряли.
— Как гол забили?
— Хороший перевод был, защитник ошибся, а я оказался в нужном месте. А когда передачу отдавал, то получилась фирменная трёхходовка. С «Амкаром» такой же гол был. Кулаков подал, я скинул головой, а
— Иванов был доволен ничьей?
— Двойственное у него настроение. Настраивались на победу, но и этот результат тоже неплохой. Настроение рабочее, готовимся к следующей игре.
— Какие мысли насчёт следующей игры со «Спартаком»?
— Матч против «Спартака» для каждого важен. Тут нечего говорить, это хороший соперник, хороший раздражитель. К тому же играем на новом стадионе, хочется себя проявить, зацепить со «Спартаком» наконец очки. Думаю, болельщики нам помогут.
— Какие амбиции у вас на этот сезон?
— Ситуация у нас непростая. Сами себя загнали. Так что тут на каждый матч максимально настраиваешься, нельзя терять очки. Каждый следующий матч — самый важный.
— Погребняк своим примером подсказал, как забить «Спартаку»?
— Конечно, есть чему поучиться. Погребняк очень многого добился, играл в Европе. Надо стремиться к такому уровню.
— Не смотрели, как Погребняк пенальти исполняет?
— Со «Спартаком», если не ошибаюсь, он в тот же угол пробил, что и сегодня (на самом деле в другой. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня очень хорошо исполнил. А так пенальти — это лотерея. Палач может стать жертвой. Но главное забить, неважно, как пробить — по центру, или в угол.
— Чувствуется, что Погребняк действительно большой нападающий?
— Да. Опыт не пропьёшь. У него есть мастерство, есть чему поучиться.
Поделился впечатлениями от матча и президент «Урала» Григорий Иванов.
— Ваши ощущения от игры и результата?
— Честно могу сказать: на победу мы точно не наиграли. Хорошо, что мы два раза отыгрались. Правда, похоже, не было пенальти в наши ворота. Я сейчас с судьями разговаривал. Сказал, что лучше бы Паша Погребняк забил с игры, чем с такого пенальти. Считаю, 11-метрового не было, но ничья закономерный результат. Ни мы, ни они не наиграли на победу.
— Ильин радует вас в последнее время?
— Володя начал двигаться, правильные решения принимать, забивать. Всегда надеялись на него, знали, что он нам нужен.
— Следующая игра со «Спартаком», что она для вас значит?
— Будет полный стадион, 26 тысяч билетов продано. Стадион вмещает 31 тысячу, но там буферная зона. Плюс «Спартак» ещё не все свои билеты выкупил. Но, думаю, спартаковцев соберётся больше, наши болельщики
— Научил ли Ильина сегодня
— Надеюсь, Володя
Наконец высказался по игре и Павел Погребняк, записавший в матче на свой счёт два гола.
— Это ваш первый дубль за команду из РФПЛ за 10 лет. Помните предыдущий?
— «Зенит» — «Бавария». Тогда, правда, был полуфинал Кубок УЕФА, совсем другая игра. Но
— Почему исполнили пенальти не в тот же угол, что и в матче со «Спартаком»?
— Я так понял, что вратарь «Урала» смотрел наш матч против «Спартака», поэтому пришлось бить в другой угол.
— Дубль с «Уралом» стал подготовкой к матчу со «Спартаком» на Кубок?
— До «Спартака» у нас ещё игра с «Ахматом». И нам, и им нужны очки. Рановато думать о московской команде. А сегодня игра была за результат, качество уходило на второй план. Большая роскошь — забить два мяча и упустить победу. Все очень расстроены, но довольствуемся тем, что есть.
— Президент «Урала» сказал, что ни одна команда не наиграла на победу.
— Ничья — закономерный результат. Но, ведя 2:1 на 88-й минуте, надо всеми способами доводить матч до победы.
— Кто первый поздравил с дублем?
— У меня отец паломник. Он сейчас далеко от нас, в Португалии. Не знаю, как он узнавал счёт, но он был первым, кто поздравил.
— Паломничество?
— Да, по святым местам. Каждый год новый маршрут. Ему нужно пройти пешком 900 километров за месяц.
— Давно этим занимается?
— Четвёртый год.
— Про чудеса не рассказывал?
— Дубль сегодня увидел мой, вот это чудеса.
|Дмитрий Парфенов
|Александр Тарханов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|24
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)