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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Отец у меня паломник, ходит по святым местам. Сегодня он видел чудо, мой дубль»

Павел Погребняк рассказал о дубле в ворота «Тосно», почему это чудо, и предстоящем матче со «Спартаком» на Кубок.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» «Тосно» принимал «Урал». Команды показали боевой футбол и разошлись миром — 2:2.

На вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил Владимир Ильин, автор первого гола в ворота «Тосно» и голевой передачи в моменте со вторым мячом.

— Какие ощущения от матча?

— Ехали за победой, три очка нам нужны были. Но учитывая, как складывалась игра, скорее набрали очки, чем потеряли.

— Как гол забили?

— Хороший перевод был, защитник ошибся, а я оказался в нужном месте. А когда передачу отдавал, то получилась фирменная трёхходовка. С «Амкаром» такой же гол был. Кулаков подал, я скинул головой, а Эль-Кабир замкнул.

— Иванов был доволен ничьей?

— Двойственное у него настроение. Настраивались на победу, но и этот результат тоже неплохой. Настроение рабочее, готовимся к следующей игре.

— Какие мысли насчёт следующей игры со «Спартаком»?

— Матч против «Спартака» для каждого важен. Тут нечего говорить, это хороший соперник, хороший раздражитель. К тому же играем на новом стадионе, хочется себя проявить, зацепить со «Спартаком» наконец очки. Думаю, болельщики нам помогут.

— Какие амбиции у вас на этот сезон?

— Ситуация у нас непростая. Сами себя загнали. Так что тут на каждый матч максимально настраиваешься, нельзя терять очки. Каждый следующий матч — самый важный.

— Погребняк своим примером подсказал, как забить «Спартаку»?

— Конечно, есть чему поучиться. Погребняк очень многого добился, играл в Европе. Надо стремиться к такому уровню.

— Не смотрели, как Погребняк пенальти исполняет?

— Со «Спартаком», если не ошибаюсь, он в тот же угол пробил, что и сегодня (на самом деле в другой. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня очень хорошо исполнил. А так пенальти — это лотерея. Палач может стать жертвой. Но главное забить, неважно, как пробить — по центру, или в угол.

— Чувствуется, что Погребняк действительно большой нападающий?

— Да. Опыт не пропьёшь. У него есть мастерство, есть чему поучиться.

Поделился впечатлениями от матча и президент «Урала» Григорий Иванов.

— Ваши ощущения от игры и результата?

— Честно могу сказать: на победу мы точно не наиграли. Хорошо, что мы два раза отыгрались. Правда, похоже, не было пенальти в наши ворота. Я сейчас с судьями разговаривал. Сказал, что лучше бы Паша Погребняк забил с игры, чем с такого пенальти. Считаю, 11-метрового не было, но ничья закономерный результат. Ни мы, ни они не наиграли на победу.

— Ильин радует вас в последнее время?

— Володя начал двигаться, правильные решения принимать, забивать. Всегда надеялись на него, знали, что он нам нужен.

— Следующая игра со «Спартаком», что она для вас значит?

— Будет полный стадион, 26 тысяч билетов продано. Стадион вмещает 31 тысячу, но там буферная зона. Плюс «Спартак» ещё не все свои билеты выкупил. Но, думаю, спартаковцев соберётся больше, наши болельщики красно-белых придут. Будем стараться, стадион погонит вперёд. Перед игрой состоит церемония открытия стадиона. Хотим показать хорошую игру, быть достойными чемпиона страны.

— Научил ли Ильина сегодня чему-то Погребняк?

— Надеюсь, Володя чему-то у него научился. Паша доказывает свою состоятельность, цепляется за мячи, сегодня много борьбы выиграл. Футболист свой уровень подтверждает, не знаю, почему он не играл в «Динамо». Он бы и там свои голы забил.

Наконец высказался по игре и Павел Погребняк, записавший в матче на свой счёт два гола.

— Это ваш первый дубль за команду из РФПЛ за 10 лет. Помните предыдущий?

— «Зенит» — «Бавария». Тогда, правда, был полуфинал Кубок УЕФА, совсем другая игра. Но что-то общее есть. Там со стандарта, здесь со стандарта. Два гола с правой ноги. Так что-то схожее есть.

— Почему исполнили пенальти не в тот же угол, что и в матче со «Спартаком»?

— Я так понял, что вратарь «Урала» смотрел наш матч против «Спартака», поэтому пришлось бить в другой угол.

— Дубль с «Уралом» стал подготовкой к матчу со «Спартаком» на Кубок?

— До «Спартака» у нас ещё игра с «Ахматом». И нам, и им нужны очки. Рановато думать о московской команде. А сегодня игра была за результат, качество уходило на второй план. Большая роскошь — забить два мяча и упустить победу. Все очень расстроены, но довольствуемся тем, что есть.

— Президент «Урала» сказал, что ни одна команда не наиграла на победу.

— Ничья — закономерный результат. Но, ведя 2:1 на 88-й минуте, надо всеми способами доводить матч до победы.

— Кто первый поздравил с дублем?

— У меня отец паломник. Он сейчас далеко от нас, в Португалии. Не знаю, как он узнавал счёт, но он был первым, кто поздравил.

— Паломничество?

— Да, по святым местам. Каждый год новый маршрут. Ему нужно пройти пешком 900 километров за месяц.

— Давно этим занимается?

— Четвёртый год.

— Про чудеса не рассказывал?

— Дубль сегодня увидел мой, вот это чудеса.

Тосно 2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
8.04.2018, 14:00 Зрители: 3552 основной раунд: 25-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Александр Тарханов
Голы
6′ Павел Погребняк (В. Галиулин, И. Жигулев) 33
59′ Павел Погребняк 33
18 Владимир Ильин (Н. Димитров, М. Меркулов) 40′
58 Отман Эль-Кабир (В. Ильин, Д. Кулаков) 87′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
Марко Полетанович 88
36′ Павел Погребняк 33
Александр Карницкий 14
62′ Резиуан Мирзов 22
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
72′ 82′ Илья Жигулев 4
Георгий Мелкадзе 10
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
4 Грегор Балажиц 68′
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
18 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль 36′
92 Роман Емельянов
28 Никита Чернов 81′
88 Игорь Портнягин
94 Алексей Евсеев 62′
44 Андрей Егорычев 72′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
24 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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(к)
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