Виллаш-Боаш: С Дзюбой не было проблем, его надо понимать

«Просто его надо понимать. У меня с Артемом не было никаких проблем, у нас были отличные отношения. Я был доволен его игрой: он много забивал, бегал, боролся. Но и команда создавала для него возможности. Халк, Смольников, Кришито, Шатов — все они были причастны к успехам Дзюбы. Артем был хорош не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Вообще мне нравятся такие люди, как он — прямые, с юмором», — цитирует Виллаша-Боаша «Российская газета».