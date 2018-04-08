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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Виллаш-Боаш: С Дзюбой не было проблем, его надо понимать

Бывший тренер «Зенита» Андре Вилаш-Боаш рассказал о своих отношениях с нападающим Артёмом Дзюбой.

Источник: Reuters

«Просто его надо понимать. У меня с Артемом не было никаких проблем, у нас были отличные отношения. Я был доволен его игрой: он много забивал, бегал, боролся. Но и команда создавала для него возможности. Халк, Смольников, Кришито, Шатов — все они были причастны к успехам Дзюбы. Артем был хорош не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Вообще мне нравятся такие люди, как он — прямые, с юмором», — цитирует Виллаша-Боаша «Российская газета».

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