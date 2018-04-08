Дубль Погребняка помог «Тосно» вырвать ничью в матче с «Уралом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Как российские звезды отпраздновали Пасху
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал0
Атлетико0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив М1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Кьево1
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
21:45
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно2
Урал2
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Лас-Пальмас1
Все события
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Нурмагомедов обозначил следующую цель
«Сити» — чемпион? Моуринью против
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Бондарчук пришла на вечеринку в экстравагантных колготках
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
17Бьерндален завершил карьеру
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
17:21 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Погребняка помог «Тосно» вырвать ничью в матче с «Уралом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболисты «Тосно» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче чемпионата России по футболу, нападающий клуба из Ленинградской области Павел Погребняк сделал дубль.

Источник: РИА "Новости"

Встреча 25-го тура, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. Погребняк отметился забитыми голами сначала на 6-й, а затем 59-й минуте, реализовав пенальти. В составе гостей отличились Владимир Ильин (40) и Отман Эль-Кабир (87).

«Тосно» набрал 24 очка по итогам 25 матчей и занимает 15-е место в турнирной таблице, в активе «Урала» — 30 баллов и 9-я строчка. Клуб из Ленинградской области в следующем матче на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 13 апреля, «Урал» спустя два дня дома встретится с московским «Спартаком».

Тосно 2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
8.04.2018, 14:00 Зрители: 3552 основной раунд: 25-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Александр Тарханов
Голы
6′ Павел Погребняк (В. Галиулин, И. Жигулев) 33
59′ Павел Погребняк 33
18 Владимир Ильин (Н. Димитров, М. Меркулов) 40′
58 Отман Эль-Кабир (В. Ильин, Д. Кулаков) 87′
Составы
Давид Юрченко (к) 16
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Сергей Сухарев 8
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
Марко Полетанович 88
36′ Павел Погребняк 33
Александр Карницкий 14
62′ Резиуан Мирзов 22
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
72′ 82′ Илья Жигулев 4
Георгий Мелкадзе 10
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
4 Грегор Балажиц 68′
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир
18 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль 36′
92 Роман Емельянов
28 Никита Чернов 81′
88 Игорь Портнягин
94 Алексей Евсеев 62′
44 Андрей Егорычев 72′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 1
24 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Вяльбе высказалась об обнаженных съемках российских лыжниц
Нурмагомедов обозначил следующую цель
Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Зидан отказал «Барселоне» в почестях
Ледяхов назначен и.о. главного тренера «Ахмата»
СКА отмучается, ЦСКА выйдет в финал. Прогноз на шестой матч серии
«Даллас» обыграл «ЛА Кингз», Радулов отдал три голевые передачи
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь