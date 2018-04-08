Дубль Погребняка помог «Тосно» вырвать ничью в матче с «Уралом»

Встреча 25-го тура, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. Погребняк отметился забитыми голами сначала на 6-й, а затем 59-й минуте, реализовав пенальти. В составе гостей отличились Владимир Ильин (40) и Отман Эль-Кабир (87).

«Тосно» набрал 24 очка по итогам 25 матчей и занимает 15-е место в турнирной таблице, в активе «Урала» — 30 баллов и 9-я строчка. Клуб из Ленинградской области в следующем матче на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 13 апреля, «Урал» спустя два дня дома встретится с московским «Спартаком».