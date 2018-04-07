Шатов плакал в конце матча с «Зенитом» из-за эмоциональной перегрузки

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун. После замены 27-летний футболист, получивший повреждение, сидел на скамейке и плакал.

«Это эмоции, потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то несправедливостью и проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, тебя переполняют эмоции. Я плакал не из- за победы», — сказал Шатов.