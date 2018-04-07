Шатов плакал в конце матча с «Зенитом» из-за эмоциональной перегрузки

В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун. После замены 27-летний футболист, получивший повреждение, сидел на скамейке и плакал.
«Это эмоции, потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то несправедливостью и проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, тебя переполняют эмоции. Я плакал не из- за победы», — сказал Шатов.
Шатов выступает за «Краснодар» на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Футболист перешел в «Зенит» летом 2013 года из махачкалинского «Анжи». За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе «Зенита» Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды — Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.