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22:40 (мск), источник: ТАСС

Шатов плакал в конце матча с «Зенитом» из-за эмоциональной перегрузки

ТАСС, 7 апреля. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Олег Шатов плакал в конце матча против санкт-петербургского «Зенита» из-за того, что его переполняли эмоции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Шатов забил первый гол своей команды и был заменен на 79-й минуте под овации трибун. После замены 27-летний футболист, получивший повреждение, сидел на скамейке и плакал.

«Это эмоции, потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то несправедливостью и проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, тебя переполняют эмоции. Я плакал не из- за победы», — сказал Шатов.

Шатов выступает за «Краснодар» на правах аренды, права на него принадлежат петербургскому клубу. Футболист перешел в «Зенит» летом 2013 года из махачкалинского «Анжи». За петербургскую команду он провел 155 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 33 голевые передачи. В составе «Зенита» Шатов стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и дважды — Суперкубка страны (2015, 2016). За сборную России игрок провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Зенит 1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
7.04.2018, 16:30 Зрители: 47306 основной раунд: 25-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Мурад Мусаев
Голы
33′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
18 Олег Шатов (В. Классон, М. Перейра) 22′
16 Виктор Классон (Ф. Смолов, Вандерсон Масиэл) 88′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников (к) 19
Юрий Жирков 18
85′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
63′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
57′ Антон Заболотный 29
Андрей Панюков 33
82′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Дмитрий Полоз 7
72′ Магомед Оздоев 27
Далер Кузяев 14
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
10 Федор Смолов 90+1′
8 Юрий Газинский
16 Виктор Классон
17 Павел Мамаев 86′ 82′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
18 Олег Шатов 79′
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 71′
7 Вандерсон Масиэл
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 4
12 Фолы 14
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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