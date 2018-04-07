Манчини раскритиковал трансферную политику «Зенита»

«Зенит» проиграл «Краснодару» на своем поле со счетом 1:2 и опустился на пятое место в турнирной таблице.

«Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого», — сказал Манчини журналистам.