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Манчини раскритиковал трансферную политику «Зенита»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. По ходу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. По ходу
«Зенит» проиграл «Краснодару» на своем поле со счетом 1:2 и опустился на пятое место в турнирной таблице.
«Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут
«Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», — заявил Манчини.