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20:21 (мск), источник: Р-Спорт

Манчини раскритиковал трансферную политику «Зенита»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. По ходу пресс-конференции после матча с «Краснодаром» Роберто Манчини отказался от услуг клубного переводчика, перешел на английский язык и попросил журналистов перевести его речь. В ней главный тренер «Зенита» раскритиковал трансферную политику клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» проиграл «Краснодару» на своем поле со счетом 1:2 и опустился на пятое место в турнирной таблице.

«Я работаю с людьми, которые берут тех игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого», — сказал Манчини журналистам.

«Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», — заявил Манчини.

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