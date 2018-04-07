Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Арсенал» (Тула) — «Уфа»: команды определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 25-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 25-го тура российской
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Дзюба, Кангва.
Запасные: Березин, Обухов, Денисов, Новосельцев, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Аджоев, Расич.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.
Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Игбун, Фатай, Сейдахмет.