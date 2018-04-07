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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» (Тула) — «Уфа»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Дзюба, Кангва.

Запасные: Березин, Обухов, Денисов, Новосельцев, Буранов, Ивакин, Александров, Шевченко, Аджоев, Расич.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.

Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Игбун, Фатай, Сейдахмет.

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