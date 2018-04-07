Тренер «Зенита» Манчини заявил о желании сыграть в матче с «Краснодаром»

Источник: AFP 2018

«Как решаем проблемы в атаке? Мы сначала с Симутенковым думали сегодня сыграть, но потом решили, что староваты для этого. Если бы я вышел, то, наверное, смог бы один мяч забить или пас сделать», — рассказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

Тренер также отметил, что надеется в этой игре на нападающего команды Антона Заболотного.

«Если оставить шутки в сторону, то я надеюсь, что Заболотного сегодня прорвет. Он очень хорошо тренируется, выкладывается на каждом занятии. Сегодня Антон вполне в состоянии забить первый гол в официальных матчах за «Зенит».