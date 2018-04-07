Бердыев вернулся на «Центральный» и победил

Источник: Спорт-Экспресс

«РУБИН» (Казань) — «АХМАТ» (Грозный) — 3:2 (0:1)

Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Попов, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).

Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Анхель, 62. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

07 апреля. Казань. Стадион «Центральный».

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«Рубин» вернулся на «Центральный». Как ни странно, но эту новость в Казани восприняли даже с воодушевлением. Пустые трибуны «Казань Арены» смотрятся ужасно, да и поле нужно восстановить к чемпионату мира. Поэтому возвращение на намоленный стадион сейчас вполне логично. Но немногочисленных зрителей, пришедших в этот промозглый, дождливый день на трибуны, ждал моментальный шок — Митришев забил на 18-й секунде!

«Рубин» пришел в себя только к середине первого тайма, вернее, пришел в себя только Попов, который продолжает тащить казанцев. Болгарин постоянно искал острый ход, брал игру на себя и ждал поддержки от партнеров. На 49-й минуте у казанцев наконец-то прошла атака, в которой никто не сфальшивил. Азмун мягко скинул на Попова — 1:1. «Рубин» заиграл раскованнее и дело пошло. На 63-й минуте Азмун в своем стиле взмыл над всеми после подачи Нобоа и ударом головой вывел «Рубин» вперед. В этом году «Рубин» еще не забивал больше одного гола, но Бердыев решил не закрываться, и на кураже казанцы забили еще. Этот гол наверняка будут долго обсуждать из-за последнего касания Попова. Мяч записывали то на болгарина, то на Азмуна.

Однако, для нынешнего «Рубина» пока еще даже 3:1 — не комфортное преимущество. «Ахмат» бился до самого конца, и на 88-й минуте Митришев оформил дубль.

У гостей оставалось время для финального штурма, но атакующий порыв «Ахмата» сбил выбежавший на поле болельщик.

ЦИФРЫ

18 секунд — Магомед Митришев забил самый быстрый гол в чемпионате России-2017/18.

4 гола в 4 матчах за «Рубин» забил Ивелин Попов.

ЦИТАТЫ

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Победа «Рубина» была закономерна. Он выглядел лучше и целостнее нас во всех компонентах игры. Игра в атаке у нас сегодня не получилась.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— Тяжелая победа. Есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут, когда начали играть на удержание.

— Как сыграл Олег Кузьмин?

— Хорошо. Мы его долго ждали.

— Что с Могилевцем?

— Он жаловался еще в перерыве, но мы попросили сыграть его, сколько сможет. У нас просто нет замен на этой позиции. Жемалетдинов, Подберезкин и Камболов трамированы.

— Каковы впечатления от возвращения на «Центральный»?

— Это родной стадион. Есть некая ностальгия. Надеюсь, что так будет и на «Казань Арене».