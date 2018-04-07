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17:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бердыев вернулся на «Центральный» и победил

«Рубин» и «Ахмат» устроили эффектную перестрелку в Казани (3:2), но дубль Ивелина Попова принес победу казанцам.

Источник: Спорт-Экспресс

«РУБИН» (Казань) — «АХМАТ» (Грозный) — 3:2 (0:1)

Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Попов, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).

Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Анхель, 62. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

07 апреля. Казань. Стадион «Центральный».

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«Рубин» вернулся на «Центральный». Как ни странно, но эту новость в Казани восприняли даже с воодушевлением. Пустые трибуны «Казань Арены» смотрятся ужасно, да и поле нужно восстановить к чемпионату мира. Поэтому возвращение на намоленный стадион сейчас вполне логично. Но немногочисленных зрителей, пришедших в этот промозглый, дождливый день на трибуны, ждал моментальный шок — Митришев забил на 18-й секунде!

«Рубин» пришел в себя только к середине первого тайма, вернее, пришел в себя только Попов, который продолжает тащить казанцев. Болгарин постоянно искал острый ход, брал игру на себя и ждал поддержки от партнеров. На 49-й минуте у казанцев наконец-то прошла атака, в которой никто не сфальшивил. Азмун мягко скинул на Попова — 1:1. «Рубин» заиграл раскованнее и дело пошло. На 63-й минуте Азмун в своем стиле взмыл над всеми после подачи Нобоа и ударом головой вывел «Рубин» вперед. В этом году «Рубин» еще не забивал больше одного гола, но Бердыев решил не закрываться, и на кураже казанцы забили еще. Этот гол наверняка будут долго обсуждать из-за последнего касания Попова. Мяч записывали то на болгарина, то на Азмуна.

Однако, для нынешнего «Рубина» пока еще даже 3:1 — не комфортное преимущество. «Ахмат» бился до самого конца, и на 88-й минуте Митришев оформил дубль.

У гостей оставалось время для финального штурма, но атакующий порыв «Ахмата» сбил выбежавший на поле болельщик.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

18 секунд — Магомед Митришев забил самый быстрый гол в чемпионате России-2017/18.

4 гола в 4 матчах за «Рубин» забил Ивелин Попов.

ЦИТАТЫ

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»:

— Победа «Рубина» была закономерна. Он выглядел лучше и целостнее нас во всех компонентах игры. Игра в атаке у нас сегодня не получилась.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— Тяжелая победа. Есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут, когда начали играть на удержание.

— Как сыграл Олег Кузьмин?

— Хорошо. Мы его долго ждали.

— Что с Могилевцем?

— Он жаловался еще в перерыве, но мы попросили сыграть его, сколько сможет. У нас просто нет замен на этой позиции. Жемалетдинов, Подберезкин и Камболов трамированы.

— Каковы впечатления от возвращения на «Центральный»?

— Это родной стадион. Есть некая ностальгия. Надеюсь, что так будет и на «Казань Арене».

АРТУР ЕНИКЕЕВ

Рубин 3:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
7.04.2018, 14:00 Зрители: 3099 основной раунд: 25-й тур Центральный
Главные тренеры
Курбан Бердыев Михаил Галактионов
Голы
49′ Ивелин Попов (С. Азмун, К. Нобоа) 71
63′ Сердар Азмун (К. Нобоа) 33
71′ Ивелин Попов (С. Азмун, Карадениз Гекдениз) 71
95 Магомед Митришев 1′
95 Магомед Митришев (В. Анхель, А. Швец) 86′
Составы
Сослан Джанаев 35
22′ Олег Кузьмин 2
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
82′ Егор Сорокин 80
Игорь Коновалов 15
Кристиан Нобоа 66
Ивелин Попов 71
84′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 19
77′ Сердар Азмун 33
Реза Шекари 77
67′ Павел Могилевец 18
90+4′ Карадениз Гекдениз 61
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 55′
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель 62′
15 Андрей Семенов 10′
95 Магомед Митришев
23 Антон Швец
11 Силва Лима Исмаэл 81′
77 Бернард Бериша
19 Олег Иванов 72′
18 Беким Балай
17 Аблай Мбенг 66′
21 Одисе Роши
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
3 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
1 Угловые 4
11 Фолы 11
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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