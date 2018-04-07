Бердыев вернулся на «Центральный» и победил
«Рубин» и «Ахмат» устроили эффектную перестрелку в Казани (3:2), но дубль Ивелина Попова принес победу казанцам.
«Рубин» и «Ахмат» устроили эффектную перестрелку в Казани (3:2), но дубль Ивелина Попова принес победу казанцам.
«РУБИН» (Казань) — «АХМАТ» (Грозный) — 3:2 (0:1)
Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Попов, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2).
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66).
Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 23. Мохаммади, 55. Анхель, 62. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
07 апреля. Казань. Стадион «Центральный».
«Рубин» вернулся на «Центральный». Как ни странно, но эту новость в Казани восприняли даже с воодушевлением. Пустые трибуны «Казань Арены» смотрятся ужасно, да и поле нужно восстановить к чемпионату мира. Поэтому возвращение на намоленный стадион сейчас вполне логично. Но немногочисленных зрителей, пришедших в этот промозглый, дождливый день на трибуны, ждал моментальный шок — Митришев забил на 18-й секунде!
«Рубин» пришел в себя только к середине первого тайма, вернее, пришел в себя только Попов, который продолжает тащить казанцев. Болгарин постоянно искал острый ход, брал игру на себя и ждал поддержки от партнеров. На 49-й минуте у казанцев
У гостей оставалось время для финального штурма, но атакующий порыв «Ахмата» сбил выбежавший на поле болельщик.
ЦИФРЫ
18 секунд — Магомед Митришев забил самый быстрый гол в чемпионате России-2017/18.
4 гола в 4 матчах за «Рубин» забил Ивелин Попов.
ЦИТАТЫ
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Ахмата»:
— Победа «Рубина» была закономерна. Он выглядел лучше и целостнее нас во всех компонентах игры. Игра в атаке у нас сегодня не получилась.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
— Тяжелая победа. Есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут, когда начали играть на удержание.
— Как сыграл Олег Кузьмин?
— Хорошо. Мы его долго ждали.
— Что с Могилевцем?
— Он жаловался еще в перерыве, но мы попросили сыграть его, сколько сможет. У нас просто нет замен на этой позиции. Жемалетдинов, Подберезкин и Камболов трамированы.
— Каковы впечатления от возвращения на «Центральный»?
— Это родной стадион. Есть некая ностальгия. Надеюсь, что так будет и на «Казань Арене».
АРТУР ЕНИКЕЕВ
|Курбан Бердыев
|Михаил Галактионов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|3
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)