«Зенит» пожаловался в ФИФА на «Трабзонспор» по поводу трансфера Шейдаева

В жалобе говорится, что «Трабзонспор» до сих пор не оплатил трансфер игрока, датируемый июлем 2016 года. Стоимость Шейдаева составила € 169 тыс.

После трансфера Шейдаев дважды уходил в аренду — сначала в словацкую «Жилину», а затем в азербайджанский «Карабах», за который выступает на данный момент. В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей в чемпионате Азербайджана.