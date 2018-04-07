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Смольников впервые в карьере вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой
В матче 25-го тура российской
В матче 25-го тура российской
Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
В стартовом составе питерской команды с капитанской повязкой на поле вышел защитник Игорь Смольников. 29-летний российский футболист впервые в своей карьере вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой в связи с отсутствием дисквалифицированного защитника Доменико Кришито.
Смольников перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в 2013 году.