Смольников впервые в карьере вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Санкт-Петербург».

В стартовом составе питерской команды с капитанской повязкой на поле вышел защитник Игорь Смольников. 29-летний российский футболист впервые в своей карьере вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой в связи с отсутствием дисквалифицированного защитника Доменико Кришито.