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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

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Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.

«Рубин» (31 очко) располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (27) находится на 11-й строчке.

Рубин 3:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
7.04.2018, 14:00 основной раунд: 25-й тур Центральный
Главные тренеры
Курбан Бердыев Михаил Галактионов
Голы
49′ Ивелин Попов (С. Азмун, К. Нобоа) 71
63′ Сердар Азмун (К. Нобоа) 33
71′ Сердар Азмун (Карадениз Гекдениз) 33
95 Магомед Митришев 1′
95 Магомед Митришев (В. Анхель, А. Швец) 86′
Составы
Сослан Джанаев 35
23′ Олег Кузьмин 2
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
82′ Егор Сорокин 80
Игорь Коновалов 15
Кристиан Нобоа 66
Ивелин Попов 71
84′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 19
77′ Сердар Азмун 33
Реза Шекари 77
67′ Павел Могилевец 18
90+4′ Карадениз Гекдениз 61
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 55′
2 Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 10′
95 Магомед Митришев
23 Антон Швец
11 Силва Лима Исмаэл 81′
77 Бернард Бериша
19 Олег Иванов 72′
18 Беким Балай
17 Аблай Мбенг 66′
21 Одисе Роши
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
3 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
1 Угловые 4
11 Фолы 11
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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