Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»
В матче 25-го тура российской
В матче 25-го тура российской
Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.
«Рубин» (31 очко) располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (27) находится на 11-й строчке.
|Курбан Бердыев
|Михаил Галактионов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|3
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)