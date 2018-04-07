Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»

Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.