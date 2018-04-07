«Анжи» обыграл «Спартак» в матче молодёжного первенства

Встреча проходила на третьем поле «Анжи-Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на девятой минуте на свой счёт записал Гамид Агаларов. Таким образом, красно-белые прервали свою серию из трёх побед подряд в молодёжном первенстве.