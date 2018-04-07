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«Анжи» обыграл «Спартак» в матче молодёжного первенства
В матче 25-го тура молодёжного первенства России «Анжи» принимал на своём поле «Спартак».
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В матче 25-го тура молодёжного первенства России «Анжи» принимал на своём поле «Спартак».
Встреча проходила на третьем поле «Анжи-Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на девятой минуте на свой счёт записал Гамид Агаларов. Таким образом,
«Спартак» (37 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Анжи» (32) находится на десятой строчке.