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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 7 апреля.

Источник: AP 2018

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Шатов, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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