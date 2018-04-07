Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 25-го тура российской
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 25-го тура российской
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Шатов, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.