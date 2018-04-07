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14:58 (мск), источник: Р-Спорт

Григорян: Оскорбляя меня, фанаты делают всё, чтобы «Луч-Энергия» вылетел из ФНЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян заявил, что, оскорбляя его с трибун, болельщики клуба выводят из душевного равновесия игроков, что оборачивается плохими результатами.

Источник: РИА "Новости"

«Луч-Энергия» в субботу в рамках 31-го тура первенства ФНЛ уступил на своем поле красноярскому «Енисею».

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Во время матча болельщики хозяев неоднократно оскорбляли главного тренера команды, выкрикивая нецензурные слова в его адрес. После игры специалист заявил, что «большое количество индивидуальных ошибок у футболистов» связано с «напряжением, которое создает восьмой сектор».

«Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их “петушарами”? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться», — цитирует Григоряна сайт клуба.

Григорян возглавил команду из Владивостока в декабре 2017 года. После 31 матча «Луч-Энергия» с 32 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с “Лучом”, я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает», — добавил тренер.

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