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14:56 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Ахмата» Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ

ТАСС, 7 апреля. Форвард грозненского «Ахмата» Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Митришев отличился на 17-й секунде матча 25-го тура РФПЛ против казанского «Рубина». Матч в Казани продолжается, счет 1:0 в пользу «Ахмата».

Предыдущее достижение в текущем сезоне принадлежало полузащитнику «Амкара» Михаилу Гащенкову. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он забил мяч на 47-й секунде. Автором самого быстрого гола в истории РФПЛ является Эммануэль Эменике. 21 июля 2012 года в первом туре нападающий «Спартака» забил гол в ворота «Алании» на 10-й секунде.

Для Митришева гол в ворота «Рубина» стал третьим в нынешнем сезоне. Всего нападающий провел 23 матча.

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