«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза высказался о новом заявлении Макаревича о Великобритании
Назван лучший автомобиль в мире
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Вид жены лидера КНДР вызвал бурное обсуждение в западных СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Сибирь
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон0
Ливерпуль0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин0
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Олимпиец1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Крылья Советов1
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Шинник0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Факел0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес0
Хетафе0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К
Динамо СПб
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Севилья
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия0
Енисей1
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Дженоа
Все события
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC
Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства

В матче 25-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал на своём поле «Краснодар».

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Читайте также
«На таких будет строиться клуб». Что известно о новом тренере «Краснодара»

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Даниил Уткин и Александр Бутенко. Таким образом, краснодарская команда одержала свою четвёртую подряд победу в турнире.

«Краснодар» (59 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Зенит» (35) находится на седьмой строчке.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC
Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус
СМИ: Манчини покинет «Зенит» уже в мае
НХЛ: Малкин не догнал Кучерова. До сотни не хватило 2 очков
Падин: Сколько еще лет Кугаевский будет морочить голову Тюмени?
После Черкизова Евсеев выиграл и в Хабаровске
Диллиан Уайт недоволен Поветкиным
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь