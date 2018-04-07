«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Даниил Уткин и Александр Бутенко. Таким образом, краснодарская команда одержала свою четвёртую подряд победу в турнире.