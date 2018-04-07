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14:19 (мск), источник: ТАСС

ФК «Урал» за четыре дня реализовал все доступные билеты на матч со «Спартаком»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» за четыре дня с начала продаж реализовал все доступные билеты на матч 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», который пройдет на стадионе «Екатеринбург- Арена». Как сообщил ТАСС пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских, всего в продаже было доступно более 20 тыс. билетов.

Источник: РИА "Новости"

«Все билеты [более 20 тыс. ], которые были в свободной продаже с 3 апреля, реализованы — сегодня продан последний билет. Сейчас остались билеты, зарезервированные клубом под коллективные заявки и спонсорские обязательства. Билеты продавались на все трибуны, всего на матче ожидаем более 30 тыс. болельщиков», — сказал Медведевских.

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Он добавил, что клуб отправил порядка 3 тыс. билетов в Москву для болельщиков «Спартака», также гости смогут приобрести билеты в день игры в гостевой кассе. «Нет сомнений, что все эти билеты будут выкуплены. Всего трибуна D, где разместятся болельщики гостей, вмещает 6 тыс. человек», — сообщил Медведевских.

Ранее сообщалось, что на матче «Урал» — «Спартак» состоится официальная церемония открытия «Екатеринбург- Арены», которая в июне примет матчи чемпионата мира по футболу. Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля, игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.

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