ФК «Урал» за четыре дня реализовал все доступные билеты на матч со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

«Все билеты [более 20 тыс. ], которые были в свободной продаже с 3 апреля, реализованы — сегодня продан последний билет. Сейчас остались билеты, зарезервированные клубом под коллективные заявки и спонсорские обязательства. Билеты продавались на все трибуны, всего на матче ожидаем более 30 тыс. болельщиков», — сказал Медведевских.

Он добавил, что клуб отправил порядка 3 тыс. билетов в Москву для болельщиков «Спартака», также гости смогут приобрести билеты в день игры в гостевой кассе. «Нет сомнений, что все эти билеты будут выкуплены. Всего трибуна D, где разместятся болельщики гостей, вмещает 6 тыс. человек», — сообщил Медведевских.

Ранее сообщалось, что на матче «Урал» — «Спартак» состоится официальная церемония открытия «Екатеринбург- Арены», которая в июне примет матчи чемпионата мира по футболу. Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля, игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1.