После Черкизова Евсеев выиграл и в Хабаровске

Источник: Спорт-Экспресс

СКА-ХАБАРОВСК — АМКАР — 0:2 (0:1)

Голы: Рязанцев, 45+1 (0:1). Костюков, 90+2 (0:2).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Наваловский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски.

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Конде, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 66), Гащенков, Гол (Эззатоллахи, 64), Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Оланаре.

Удаление: Кабутов (СКА-Хабаровск), 56 (грубая игра).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).

7 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Сергей Передня, только приняв СКА, не стал устраивать революцию и оставил пост номер один за сыгравшим на ноль в Грозном Криворучко и схему с тремя центральными защитниками. При этом в составе дальневосточников дебютировал зимний новичок Аделейе, а на левый фланг обороны вернулся Наваловский, не игравший весной, но являвшийся важной фигурой в первой части сезона.

Никаких вопросов к этим игрокам в первом тайме не возникало, тогда как опытный Димидко уже в компенсированное время допустил грубейшую ошибку, обернувшуюся не сосем логичным голом. Неловко подставив колено после длинного заброса Гащенкова в штрафную, он перебросил мяч через собственного голкипера, и Рязанцеву оставалось не промахнуться по пустым воротам.

В начале второго тайма хозяева оказались в меньшинстве, причем снова неприятность случилась на ровном месте. Кабутов врезался в Занева прямой ногой в центре поля, Безбородов сначала достал желтую карточку, а потом поменял ее на красную. Судя по эмоциональной реакции капитана «Амкара», дело могло обернуться переломом, однако после оказания помощи болгарин вернулся на поле под свист болельщиков. Позже он все же попросил замену. Но если эмоции зрителей норма, то недовольная реакция врача СКА и ему стоила удаления. Окончательно же удача отвернулась от хозяев в концовке, когда здорово вступивший в игру Казанков попал в штангу, а Эззатоллахи ответил на это блестящим голевым пасом Костюкову.

ЦИФРЫ

3 мяча в 15 матчах за «Амкар» забил полузащитник Рязанцев. Столько же голов у него набралось в 58 играх в «Зените».

6 голов пермяков в гостевых матчах принесли им 16 очков.

466 минут составляет безголевая серия «СКА-Хабаровск», ни разу не отличившегося в весенней части чемпионата.

ЦИТАТЫ

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Мы играли против команды, которая хотела добиться результата. В какой-то степени хозяева заставили нас во второй половине больше обороняться. Плюс перелет сказался. Но когда команда забивает два гола в концовках таймов, это означает, что у нее есть дух.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Немного охрип — гнал команду вперед.

Во втором тайме ребята молодцы: добавили в агрессии, много атаковали, попали в штангу. А в первой половине несколько робко начали игру, что стоило пропущенного гола.