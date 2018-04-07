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13:13 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Передни проиграл «Амкару» в РФПЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты пермского «Амкара» нанесли гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 25-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Александр Рязанцев (45-я минута) и Михаил Костюков (90).

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Хозяева с 56-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.

Для «СКА-Хабаровска» эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Сергея Передни, который возглавил команду 3 апреля, сменив в должности Рината Билялетдинова.

«Амкар» набрал 28 очков и догнал в чемпионате казанский «Рубин», идущий на девятом месте. «СКА-Хабаровск», потерпевший 11-е поражение в последних 13 матчах, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре 14 апреля «Амкар» примет «Рубин», а «СКА-Хабаровск» днем позднее на выезде сыграет с «Ростовом».

СКА-Хабаровск 0:2
Первый тайм: 0:1
Амкар
7.04.2018, 11:00 основной раунд: 25-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Вадим Евсеев
Голы
91 Александр Рязанцев 45+1′
27 Михаил Костюков 90+2′
Составы
Александр Криворучко 55
Георгий Наваловский 88
Исмаил Эдиев 3
Деле Аделейе 8
Александр Димидко (к) 13
56′ Дмитрий Кабутов 17
Максим Канунников 20
Лукаш Секульски 44
81′ Александр Черевко 26
Максим Казанков 87
81′ Павел Карасев 6
Виталий Федотов 19
70′ Владислав Никифоров 10
Мирослав Маркович 11
1 Артур Нигматуллин
19 Брайн Оладапо Идову
6 Секу Конде
8 Фегор Огуде
18 Михаил Сиваков
17 Михаил Гащенков
20 Павел Комолов
80 Аарон Самуэль Оланаре
3 Петар Занев (к) 66′
32 Иван Мельников
5 Януш Гол 64′
66 Саид Эззатоллахи
91 Александр Рязанцев 69′
27 Михаил Костюков
Статистика
0 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
12 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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