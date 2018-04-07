«СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Передни проиграл «Амкару» в РФПЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты пермского «Амкара» нанесли гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 25-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты пермского «Амкара» нанесли гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 25-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Александр Рязанцев (45-я минута) и Михаил Костюков (90).
Хозяева с 56-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.
Для «СКА-Хабаровска» эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Сергея Передни, который возглавил команду 3 апреля, сменив в должности Рината Билялетдинова.
«Амкар» набрал 28 очков и догнал в чемпионате казанский «Рубин», идущий на девятом месте. «СКА-Хабаровск», потерпевший 11-е поражение в последних 13 матчах, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре 14 апреля «Амкар» примет «Рубин», а «СКА-Хабаровск» днем позднее на выезде сыграет с «Ростовом».
|СКА-Хабаровск
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Амкар
|Сергей Передня
|Вадим Евсеев
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|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)