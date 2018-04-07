«СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Передни проиграл «Амкару» в РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Александр Рязанцев (45-я минута) и Михаил Костюков (90).

Хозяева с 56-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.

Для «СКА-Хабаровска» эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Сергея Передни, который возглавил команду 3 апреля, сменив в должности Рината Билялетдинова.

«Амкар» набрал 28 очков и догнал в чемпионате казанский «Рубин», идущий на девятом месте. «СКА-Хабаровск», потерпевший 11-е поражение в последних 13 матчах, с 13 баллами замыкает турнирную таблицу.