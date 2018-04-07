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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» и «Ахмат» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани сегодня, 7 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Попов, Коновалов, Азмун.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Анхель, Родолфо, Уциев, Швец, Исмаэл, Иванов, Мохаммади, Митришев, Мбенге.

Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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