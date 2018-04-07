Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
«Рубин» и «Ахмат» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 25-го тура российской
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Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 25-го тура российской
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Попов, Коновалов, Азмун.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Анхель, Родолфо, Уциев, Швец, Исмаэл, Иванов, Мохаммади, Митришев, Мбенге.
Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.