Журналист британского издания посоветовал «Ньюкаслу» присмотреться к Головину

Источник: РИА "Новости"

«Лондонский «Арсенал» продолжает следить за Александром Головиным из ЦСКА, однако на данный момент больше подходит «Ньюкаслу». «Сорокам» нужен полузащитник, который способен создавать что-то у чужих ворот. Ответом на этот вопрос «Ньюкасла» мог бы стать Головин.

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По данным The Sun, «Арсенал» продолжает за ним следить. Головин также связывали слухами с «Челси» и «Барселоной». Однако ни один из этих трёх клубов не смог бы гарантировать ему регулярную игровую практику. На данном этапе карьеры Головина от его решения будет зависеть то, как он прогрессирует. А «Ньюкасл» — идеальное место для молодых полузащитников в этом плане.