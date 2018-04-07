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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист британского издания посоветовал «Ньюкаслу» присмотреться к Головину

Журналист британского издания HITC Адефанмилойе Алани в своей заметке посоветовал английскому клубу «Ньюкасл Юнайтед» присмотреться к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину.

Источник: РИА "Новости"

«Лондонский «Арсенал» продолжает следить за Александром Головиным из ЦСКА, однако на данный момент больше подходит «Ньюкаслу». «Сорокам» нужен полузащитник, который способен создавать что-то у чужих ворот. Ответом на этот вопрос «Ньюкасла» мог бы стать Головин.

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По данным The Sun, «Арсенал» продолжает за ним следить. Головин также связывали слухами с «Челси» и «Барселоной». Однако ни один из этих трёх клубов не смог бы гарантировать ему регулярную игровую практику. На данном этапе карьеры Головина от его решения будет зависеть то, как он прогрессирует. А «Ньюкасл» — идеальное место для молодых полузащитников в этом плане.

Как сообщали, ЦСКА установил на игрока ценник в размере £ 10 млн — такая сумма не является завышенной для «Ньюкасла». Головин с его техническими возможностями, принятием решений с мячом, голевым чутьём и умением обороняться, возможно, является тем самым недостающим пазлом в средней линии «сорок». Александр — не тот игрок, которого «Ньюкасл» сможет иметь в своём составе долгое время. Однако клуб может получить огромную прибыль с его продажи в будущем, — написал Алани.

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