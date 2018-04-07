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12:24 (мск), источник: Onedivision.ru

СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае

Бывший наставник «Интера» Роберто Манчини, ныне возглавляющий петербургский «Зенит», стал еще ближе к назначению на пост главного тренера сборной Италии.

Источник: Reuters

Сообщается, что в субботу Манчини после домашней игры с «Краснодаром» в 25-м туре РФПЛ вылетит в Рим на переговоры с представителями Итальянской федерации футбола.

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Пока речь не идет о подписании контракта, потому что 53-летний тренер связан обязательствами с российским клубом. По информации СМИ, Манчини покинет «Зенит» сразу по окончании чемпионата России вечером 13 мая.

Напомним, что Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом прошлого года, подписав с клубом трехлетнее соглашение с возможностью продления на два сезона. В настоящее время команда из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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