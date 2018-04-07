СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае

Источник: Reuters

Сообщается, что в субботу Манчини после домашней игры с «Краснодаром» в 25-м туре РФПЛ вылетит в Рим на переговоры с представителями Итальянской федерации футбола.

Пока речь не идет о подписании контракта, потому что 53-летний тренер связан обязательствами с российским клубом. По информации СМИ, Манчини покинет «Зенит» сразу по окончании чемпионата России вечером 13 мая.