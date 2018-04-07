Леандро Паредес: Мы еще можем взять золото, но цель «Зенита» сейчас — место в Лиге чемпионов

ПОБЕДА НАД «УФОЙ» — НАШ ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Погодные условия в Уфе были худшими в вашей футбольной карьере?

— Абсолютно. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Играть было очень сложно, особенно, в первом тайме. К счастью, мы победили — и это самое важное.

— О чем подумали, когда вышли на поле?

— Что нужно как следует разогреться, иначе быть беде. Хорошо, что обошлось без травм.

— В Аргентине можно представить что-то подобное?

— Нет, никогда! У нас ведь практически нет снега, поэтому поле в таком состоянии вы не найдете. На самом юге страны, конечно, холоднее, но там нет профессиональных команд.

— По телевизору и с трибун невозможно было разглядеть мяч. У футболистов не было с этим проблем?

— Наоборот, было очень сложно уследить за мячом. На таком заснеженном поле желтый цвет выглядит практически белым, все сливается.

— Два ваших навеса принесли «Зениту» первую за четыре месяца победу в чемпионате. Помог эмоциональный заряд после встречи с болельщиками клуба?

— Скорее, это наш ответ на вопросы фанатов. Нам необходимо было выиграть, поле оказалось очень сложным, но мы со всем справились. Такие успехи значительно добавляют уверенности в своих силах, теперь стало гораздо легче.

ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ В «ЗЕНИТЕ» — ИВАНОВИЧ

— Как эта встреча прошла лично для вас?

— В спокойной и дружной атмосфере. Мы понимали, что она проводится для всеобщего блага, и мне кажется, она добавила веры в команду и показала, что наши поклонники с нами.

— На ваш взгляд, в трудные моменты важно проводить такие собрания?

— Безусловно, это важно, но лично я не из тех, кто считает, что в каждой сложной ситуации нужно делать что-то подобное. Это футбол, и в нем случаются разные периоды — хорошие и плохие. Сейчас мы на ходу — это главное.

— Когда вас спросили, почему вы не показываете лидерских качеств, вы ответили: «Мне 23 года и предстоит многому еще научиться у старших товарищей». Кого именно имели в виду?

— Думаю, главный пример для подражания в «Зените» — Бранислав Иванович. У него за спиной потрясающая карьера с большим количеством побед, это отличный игрок и человек. Каждый день видеть перед собой такого профессионала и лидера — дорогого стоит.

— Кто вообще является для вас образцом и авторитетом на поле?

— Я играл рядом со многими великими футболистами — Рикельме, Тотти, Де Росси, Месси, — и учился у каждого из них. Все они — образцы для меня.

Леандро ПАРЕДЕС | Источник: Спорт-Экспресс

ЗНАЮ ОБ ИНТЕРЕСЕ КО МНЕ «ЮВЕНТУСА» И «РЕАЛА»

— Вы — ключевой игрок для Манчини: поражение от «Лейпцига» в первом матче он объяснил, в том числе, вашим отсутствием. Это давит на вас?

— Нет, я не чувствую давления, наоборот — его вера в меня придает еще больше сил. И эта поддержка чувствуется не только со стороны тренера, но и партнеров по команде, президента клуба, всех вокруг.

— Вы не раз называли Манчини решающим фактором вашего перехода в «Зенит». Представим, что Мистер летом уходит из клуба. Ваши действия?

— Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Например, только что мы провели отличную тренировку, а что будет завтра — мне пока неизвестно. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю.

— Но вы останетесь в Санкт-Петербурге, если в «Зените» будет другой тренер?

— Повторюсь, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

— Вам известно об интересе к вам «Ювентуса» и «Реала»?

— Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе.

— Месяц назад в итальянских СМИ появилась информация, что вы устали от России.

— Как только я услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен.

ОТЫГРАТЬ ОТСТАВАНИЕ ОТ «ЛОКОМОТИВА» ВОЗМОЖНО

29 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 0:3. Александр КОКОРИН (слева) и Игорь ДЕНИСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

— Ваше мнение о российском чемпионате изменилось за то время, что вы уже провели в «Зените»?

— Не думаю. Я знал, что это сложный турнир, где соперники играют в очень оборонительный футбол, особенно, против «Зенита». Они закрываются на своей половине поля, и действовать против них крайне тяжело. Остается только всякий раз совершенствоваться и придумывать новые ходы.

— Домашний матч «Амкара» против «Локомотива» был перенесен в Москву. Такое возможно в Аргентине?

— Не то что в Аргентине — мне кажется, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но мое мнение тут никакой роли не играет.

— Главная цель «Зенита» сейчас — золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?

— Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача — прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.

— Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?

— Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс — я искренне верю в это.

ОБИДНО, ЧТО СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ БУДЕТ ЖИТЬ В БРОННИЦАХ, А НЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

— В матче против Италии вы впервые вышли в стартовом составе сборной Аргентины. Какие чувства испытали?

— Несмотря на товарищеский статус матча, первый раз оказаться в основе национальной команды — это мечта каждого. Я счастлив, что она сбылась.

— Победа над итальянцами (2:0) сменилась разгромом от Испании (1:6). Что произошло?

— Счет на табло не совсем адекватно отражал то, что было на поле. Мы провели достойный первый тайм, создали ряд голевых моментов, которые, к сожалению, не использовали. Думаю, итоговый результат несправедливо велик по отношению к самой игре.

— Многие решили, что дело было в отсутствии Месси.

— Разумеется, Лео дает нам огромное преимущество. Аргентина с ним и без него — это две разные команды.

— Известно, что Месси покинул трибуны за 15 минут до конца матча. Он спустился в раздевалку и ждал там команду?

— Да, он был в раздевалке, когда мы вернулись с поля, ему хотелось быть с командой. Лео не выступал с какой-то особенной речью — сказал простые слова поддержки, чтобы немного взбодрить нас.

— Чемпионат мира все ближе. Аргентинские футболисты что-то спрашивают у вас о России?

— Нет, им хватает информации о том, какой плохой здесь климат! Все наслышаны о постоянном холоде, но счастливы, что во время самого турнира будет теплее.

— Вы согласны, что из всех зенитовских аргентинцев у вас самые большие шансы попасть в итоговую заявку Сампаоли?

— Нет, не согласен. Думаю, у Эми (Ригони) и Мати (Краневиттер) шансов ничуть не меньше. В последний год они часто вызывались в сборную и, выходя на поле, показывали хорошую игру, поэтому у них столько же возможностей оказаться на чемпионате мира, сколько и у меня.

— Обидно, что аргентинская сборная будет базироваться в Бронницах, а не в Санкт-Петербурге?

— Конечно! Особенно, для нас, аргентинцев из «Зенита» — мы живем здесь и знаем, как тут хорошо. Нам бы хотелось быть теми, кто примет итоговое решение, но мы не могли повлиять на выбор федерации футбола. (смеется).

Хавьер МАСКЕРАНО, Лионель МЕССИ и Леандро ПАРЕДЕС | Источник: AFP 2018

СКОЛЬКО ГОЛОВ НИ ЗАБИЛ БЫ РОНАЛДУ — МЕССИ ЛУЧШИЙ В МИРЕ

— Видели гол Роналду? Что скажете?

— Да, мы смотрели матч «Реала» с друзьями. Это тот гол, который забивают игроки такого уровня. О подобном ударе можно только мечтать, потому что исполнить его невероятно трудно. Но Роналду это удалось, причем в таком важном матче, как четвертьфинал Лиги чемпионов.

— Многие после этого гола сказали, что португалец лучше Месси.