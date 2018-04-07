Гончаренко никогда не побеждал «Динамо», Семин — Карпина

0 побед над «Динамо» одержал в своей тренерской карьере Виктор Гончаренко (+0=3−2, мячи 4−7). Зато единственную дуэль у Дмитрия Хохлова он выиграл («Кубань» — «Урал» — 0:2 на старте сезона-2015/16).

0,62 гола за матч составляет средняя результативность «Краснодара» в противостоянии с «Зенитом» (+2=3−8, мячи 8−24). Также меньше мяча за игру «быки» забивают в ворота ЦСКА (0,85 гола за матч).

1 гол забил «Арсенал» «Уфе» в премьер-лиге. 12 апреля 2015 года Владимир Корытько принес тулякам минимальную победу на саранском стадионе «Старт». В остальных четырех встречах уфимцы были сильнее с общим счетом 5:0.

2 гостевые победы над «Локомотивом» одержал в высшем дивизионе «Ростов» (+2=7−14, мячи 13−43). В 2010 году южане выиграли в Черкизове, благодаря точному удару Артура Валикаева, а в 2015-м — благодаря мячам Дмитрия Полоза и Муссы Думбья.

3 команды не могут добиться успеха в весенней части чемпионата. «Ростов» весной набрал два очка (+0=2−2, мячи 4−7), «Ахмат» (+0=1−2, мячи 0−4) и «СКА-Хабаровск» (+0=1−3, мячи 0−5) — по одному.

4 матча премьер-лиги пропустил Фернанду после перехода в «Спартак». В отсутствие бразильца красно-белые одержали четыре победы, не пропустив ни одного гола (мячи 5−0). В Махачкале Фернанду не выйдет на поле из-за перебора желтых карточек.

4 тура подряд не уходит с поля без гола полузащитник «Уфы» Иван Пауревич, установивший клубный рекорд по продолжительности результативной серии и вплотную приблизившийся лучшему показателю сезона (Александр Кокорин — пять игр). Артем Дзюба из «Арсенала» отличается в трех встречах кряду.

5 последних матчей с «Рубином» выиграл «Ахмат» (мячи 8−2). С начала сезона-2012/13 казанцы всего один раз справились с грозненцами, потерпев при этом шесть поражений (+1=4−6, мячи 6−14).

7 безответных голов забил «Спартак» во время трех последних выездов в Махачкалу (+3=0−0). За это время «Анжи» смог взять в московских встречах с красно-белыми пять очков (+1=2−1, мячи 7−5). Общий счет противостояния: +13=4−4 (мячи 36−19) в пользу «Спартака».

9 очков набрал «Спартак» Валерия Карпина в трех матчах против «Локомотива» Юрия Семина (мячи 8−3). Нынешний тренер «Ростова» справился с железнодорожниками в семи из 10 встреч чемпионата (+7=1−2, мячи 19−8).

10-м футболистом, 200 раз вышедшим на поле в форме «Локомотива», станет Гильерме. Российский бразилец дебютировал за красно-зеленых в 2009 году и провел с тех пор 199 встреч, в которых пропустил 186 голов. Рекорд «Локо» — 322 игры — принадлежит Дмитрию Лоськову.

19 поражений от «Динамо» в высшем дивизионе потерпел ЦСКА (+17=15−19, мячи 68−67). Чаще, чем бело-голубым, армейцы уступали только «Локомотиву» (23) и «Спартаку» (20).

20 матчей в качестве главного тренера провел в премьер-лиге Сергей Передня, возглавивший недавно «СКА-Хабаровск». «Томь» под руководством этого специалиста набрала 17 очков в сезоне-2011/12 (+4=5−8, мячи 12−29) и вылетела в первый дивизион.

25 очков набрал «Спартак» во втором круге чемпионата (+8=1−0, мячи 19−5). ЦСКА на этом отрезке пополнил копилку на 19 баллов, «Локомотив» и «Краснодар» — на 17. Красно-белые дольше всех в этом сезоне не знают неудач — 17 туров (+11=6−0, мячи 30−12).

34 года 148 дней исполнится Мураду Мусаеву в день дебюта в роли главного тренера «Краснодара». В более молодом возрасте в первый матч проводили семь специалистов: Владимир Газзаев («Алания"-2012), Бахва Тедеев («Алания"-2002), Михаил Галактионов («Ахмат"-2017), Сергей Томаров («Уфа"-2016), Игорь Шалимов «(«Уралан"-2003), Андрей Гордеев («Сатурн"-2009) и Леонид Слуцкий («Москва"-2005).

99 голов забили футболисты «Уфы» в 114 матчах премьер-лиги (+34=33−47, мячи 99−135). В Туле уфимцы могут стать 33-й командой, добравшейся до отметки 100 забитых мячей в высшем дивизионе.

397-й матч в элитном дивизионе может провести против «Динамо» Василий Березуцкий. Если защитник ЦСКА выйдет на поле, то сравняется по числу игр с Русланом Аджинджалом (5-е место в списке гвардейцев). Игорь Акинфеев (390 встреч на данный момент), скорее всего, поднимется на шестую строчку, обойдя Валерия Есипова, а Сергей Игнашевич обновит собственный рекорд (сейчас 482).