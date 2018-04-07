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Гончаренко никогда не побеждал «Динамо», Семин — Карпина
Статистическое превью 25-го тура чемпионата России.
Статистическое превью 25-го тура чемпионата России.
0 побед над «Динамо» одержал в своей тренерской карьере Виктор Гончаренко (+0=3−2, мячи 4−7). Зато единственную дуэль у Дмитрия Хохлова он выиграл («Кубань» — «Урал» — 0:2 на старте сезона-2015/16).
0,62 гола за матч составляет средняя результативность «Краснодара» в противостоянии с «Зенитом» (+2=3−8, мячи 8−24). Также меньше мяча за игру «быки» забивают в ворота ЦСКА (0,85 гола за матч).
1 гол забил «Арсенал» «Уфе» в
2 гостевые победы над «Локомотивом» одержал в высшем дивизионе «Ростов» (+2=7−14, мячи 13−43). В 2010 году южане выиграли в Черкизове, благодаря точному удару Артура Валикаева, а в 2015-м — благодаря мячам Дмитрия Полоза и Муссы Думбья.
3 команды не могут добиться успеха в весенней части чемпионата. «Ростов» весной набрал два очка (+0=2−2, мячи 4−7), «Ахмат» (+0=1−2, мячи 0−4) и «СКА-Хабаровск» (+0=1−3, мячи 0−5) — по одному.
4 матча
4 тура подряд не уходит с поля без гола полузащитник «Уфы» Иван Пауревич, установивший клубный рекорд по продолжительности результативной серии и вплотную приблизившийся лучшему показателю сезона (Александр Кокорин — пять игр). Артем Дзюба из «Арсенала» отличается в трех встречах кряду.
5 последних матчей с «Рубином» выиграл «Ахмат» (мячи 8−2). С начала сезона-2012/13 казанцы всего один раз справились с грозненцами, потерпев при этом шесть поражений (+1=4−6, мячи 6−14).
7 безответных голов забил «Спартак» во время трех последних выездов в Махачкалу (+3=0−0). За это время «Анжи» смог взять в московских встречах с
9 очков набрал «Спартак» Валерия Карпина в трех матчах против «Локомотива» Юрия Семина (мячи 8−3). Нынешний тренер «Ростова» справился с железнодорожниками в семи из 10 встреч чемпионата (+7=1−2, мячи 19−8).
10-м футболистом, 200 раз вышедшим на поле в форме «Локомотива», станет Гильерме. Российский бразилец дебютировал за
19 поражений от «Динамо» в высшем дивизионе потерпел ЦСКА (+17=15−19, мячи 68−67). Чаще, чем
20 матчей в качестве главного тренера провел в
25 очков набрал «Спартак» во втором круге чемпионата (+8=1−0, мячи 19−5). ЦСКА на этом отрезке пополнил копилку на 19 баллов, «Локомотив» и «Краснодар» — на 17.
34 года 148 дней исполнится Мураду Мусаеву в день дебюта в роли главного тренера «Краснодара». В более молодом возрасте в первый матч проводили семь специалистов: Владимир Газзаев («Алания"-2012), Бахва Тедеев («Алания"-2002), Михаил Галактионов («Ахмат"-2017), Сергей Томаров («Уфа"-2016), Игорь Шалимов «(«Уралан"-2003), Андрей Гордеев («Сатурн"-2009) и Леонид Слуцкий («Москва"-2005).
99 голов забили футболисты «Уфы» в 114 матчах
397-й матч в элитном дивизионе может провести против «Динамо» Василий Березуцкий. Если защитник ЦСКА выйдет на поле, то сравняется по числу игр с Русланом Аджинджалом (5-е место в списке гвардейцев). Игорь Акинфеев (390 встреч на данный момент), скорее всего, поднимется на шестую строчку, обойдя Валерия Есипова, а Сергей Игнашевич обновит собственный рекорд (сейчас 482).
414 минут составляет безголевая серия «Ахмата» в чемпионате. После точного штрафного от Исмаэла «Краснодару» грозненцы не могут забить уже в девяти таймах (мячи 0−7), в том числе и ворота хабаровчан, которые в свою очередь не поражают ворота соперника 376 минут.