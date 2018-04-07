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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Краснодар»: западники vs славянофилы

В центральном матче тура встретятся не просто два конкурента — столкнутся две концепции. Одна, призванная создать интернациональный клуб европейского уровня, и вторая, нацеленная на воспитание своих.

Мечта «Зенита» — войти в топ-10 сильнейших клубов Европы.

Мечта Сергея Галицкого — команда из 11 воспитанников.

Разные задачи, но одинаковое упорство в достижении целей. В обоих случаях это не просто слова — каждая из сторон предпринимает вполне конкретные шаги. Иногда ошибочные, порой эффективные, но главное — поддающиеся логике.

Вместо Игоря Шалимова, уволенного на днях, «Краснодар» назначает мало кому известного Мурада Мусаева — 35-летнего специалиста, который 7 лет работал в системе клуба и отлично знает краснодарскую молодежь.

— Мурад сам из Краснодара, это очень важно, — говорит Галицкий в интервью каналу «Наш футбол».

И эмоционально добавляет:

— Ужасно, когда призывают, чтобы Смолов уезжал в Германию, а мы ходили смотреть на легионеров, а не своих.

А в Петербурге в легионерах не видят ничего плохого. Наоборот, по словам председателя совета директоров Александра Дюкова, громкие покупки, даже дорогие, делают футбол зрелищным, чем привлекают новых болельщиков. И руководитель приводит в пример мега-трансферы: Халк, Витсель и Гарай.

— Они подтвердили свою эффективность, — заявляет Дюков в интервью «СЭ». — Это и трофеи для клуба, и звездочка, появившаяся у нас над лого, и очки, которые «Зенит» принес в копилку России в суммарной таблице коэффициентов УЕФА.

И несмотря на заявленное всестороннее развитие, приоритеты расставлены четко.

— Наличие в составе клуба только академии, пусть даже и очень сильной, для успеха в современном футболе недостаточно, — уверен Дюков. — Для того чтобы иметь команду топ-уровня, нужны соответствующие финансовые возможности.

Да и тренер у «Зенита», конечно, совсем не Мусаев.

Такое вот столкновение западников и славянофилов в нашем футболе. Аналогии не прямые, но понятные. Одни смотрят внутрь себя, другие — в сторону Европы. Какой путь правильнее, пусть каждый решает сам. Главное, что и «Зенит» и «Краснодар» последовательны в своей стратегии.

«Зенит» вообще первым из всех российских клубов всерьез посмотрел на Запад, когда в 2003 году пригласил чеха Властимила Петржелу. И с тех пор в Петербурге только Анатолию Давыдову в 2009 году удалось на несколько месяцев прервать иностранную гегемонию на посту главного тренера. Не считать же два матча, когда после отстранения Спаллетти обязанности исполнял Сергей Семак. По-хорошему и Давыдов порулил совсем чуть-чуть.

Интернационализация состава произошла позже, но процесс оказался необратимым. Сначала позвали Халка с Витселем, потом расстались с Денисовым, Широковым и Быстровым, остальные ребята из русского костяка (Малафеев, Кержаков, Анюков, Аршавин) постепенно сошли со сцены сами собой. И «Зенит» от тренера к тренеру искал новый идеальный состав. Ищет и сейчас.

Нынешняя, аргентинская версия «Зенита», в начале своего становления казалась очень мощной и перспективной. Но в какой-то момент возник сбой, спад перерос в кризис, и сейчас фаворит номер один перед началом сезона рискует остаться без Лиги чемпионов. На сегодня петербуржцы на четвертом месте, следом как раз «Краснодар».

Субботний матч — шанс для каждого из антагонистов. И не столько доказать правильность своего пути (в одной игре это невозможно), сколько — спасти сезон.

Ведь и у «Краснодара» никак не складывается, несмотря на весь альтруизм владельца и симпатичность выбранного пути. «Быки» не могут сказать «Зениту» — делайте, как мы. Потому что в еврокубках далеко не доходили, а в чемпионате выше третьего места не забирались. Едва ли заберутся и сейчас, но хотя бы можно избежать регресса.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

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