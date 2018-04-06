Маркин: Матчи ЦСКА и «Спартака» 18 апреля должны быть разведены по времени

«Матчи чемпионата России — это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их. Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный — в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи. Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени», — сказал Маркин.
«Слава богу ЦСКА и “Спартак” играют не между собой. Работа с болельщиками и фанатскими движениями ведется и велась каждый день. Я надеюсь, что все пройдет нормально», — добавил он.
18 апреля в Москве запланированы три матча: игры чемпионата страны «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», а также встреча «Спартак» — «Тосно» в Кубке России. Перед началом сезона президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в столице более двух матчей. Однако ни одна из трех встреч не будет перенесена на другую дату.