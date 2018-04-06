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21:27 (мск), источник: ТАСС

Маркин: Матчи ЦСКА и «Спартака» 18 апреля должны быть разведены по времени

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Амкар» и игра Кубка страны «Спартак» — «Тосно», которые состоятся 18 апреля, должны быть разведены по времени. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Матчи чемпионата России — это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их. Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный — в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи. Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени», — сказал Маркин.

«Слава богу ЦСКА и “Спартак” играют не между собой. Работа с болельщиками и фанатскими движениями ведется и велась каждый день. Я надеюсь, что все пройдет нормально», — добавил он.

18 апреля в Москве запланированы три матча: игры чемпионата страны «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», а также встреча «Спартак» — «Тосно» в Кубке России. Перед началом сезона президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в столице более двух матчей. Однако ни одна из трех встреч не будет перенесена на другую дату.

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