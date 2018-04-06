Маркин: Матчи ЦСКА и «Спартака» 18 апреля должны быть разведены по времени

«Матчи чемпионата России — это отложенные игры, которые должны были пройти в день выборов президента РФ, но по просьбе МВД руководство РФПЛ пошло навстречу и перенесло их. Других дней для проведения этих матчей просто нет, сам по себе календарь очень плотный — в нем надо учитывать игры сборной, еврокубки и другие встречи. Последний тур вообще проводится в один день и в один час, так что в данном случае все, что могут сделать, это развести матчи по времени», — сказал Маркин.